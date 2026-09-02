Quindici, fucile con matricola abrasa nascosto in un terreno: arrestato un 45enne

QUINDICI – Un fucile nascosto sotto terra con un doppio tubo di plastica. Quello scoperto in un fondo nelle montagne di Quindici dagli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Arrestato un quarantacinquenne per porto e detenzione dell’arma. Si tratta di un fucile con matricola abrasa calibro 16 mm e del relativo munizionamento a palla singola. I poliziotti del Commissariato PS di Lauro, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto l’uomo di Quindici per porto e detenzione di un fucile con matricola abrasa, calibro 16 mm, nonché munito di relative n.13 cartucce a palla singola e a piombo spezzato.L’arma e le munizioni erano occultate in un doppio tubo di plastica sigillato e sotterrato in un fondo del Comune di Quindici. L’attività segue il rinvenimento di altri tre armicondotto dallo stesso personale alcuni giorni addietro. Le attività investigative sono state coordinate dalla locale Procura della Repubblica che ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il quarantacinquenne. Accertamenti sulla provenienza dell’arma da parte della Polizia.