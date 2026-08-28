Quindici, continua la caccia alle armi dei clan: tre fucili sequestrati: uno aveva le canne mozzate

QUINDICI-La “caccia” alle armi dei clan nel Vallo di Lauro continua e ieri mattina c”e’ stato un nuovo importante. sequestro da parte degli agenti del Commissariato di Lauro. Due fucili da caccia e un fucile a canne mozzate. Quelli che gli uomini agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi hanno rinvenuto in una località di campagna del comune del Vallo di Lauro nell’ambito di un giro di vite sulle armi utilizzate da appartenenti a clan criminali locali. Le armi saranno analizzate dalla Polizia Scientifica del Gabinetto Regionale di Napoli per verificare se sono state utilizzate in azioni criminali. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno rinvenuto i tre fucili nei pressi di un canale in localita’ San Antonio. Molto probabilmente le armi dovevano essere spostate. L’ ipotesi più probabile è che possano essere riconducibili ad elementi vicini alla criminalita’ organizzata. Ma le indagini per risalire a chi le detenesse sono in corso. A coordinare questa attività è la Procura della Repubblica di Avellino.