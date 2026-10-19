Questura in lutto per l’ispettore Villani, Picone: era un riferimento, ora vicini alla famiglia

AVELLINO- “Quello che ci tenevo a dirvi che Antonio Villani era ed è un validissimo ispettore della Polizia di Stato”. Il giorno dopo la tragedia di Cesena, la morte dell’ispettore della Digos Antonio Villani, il questore di Avellino Pasquale Picone ha voluto ricordare la figura dell’ispettore travolto e deceduto in un’area di sosta mentre attendeva la carovana dei tifosi bianvoverdi che scortava. Un incontro con la stampa nella Sala Manganelli anche per ringraziare della vicinanza l’intera provincia e ricordare che questo sara’ il momento in cui la sua seconda famiglia, quella della Polizia di Stato, sapra’ restare tale soprattutto nel futuro: “Aveva ed ha sempre improntato il suo agire al garbo e alla correttezza- ha spiegato il questore- oltre che alla professionalità. E penso che tutti voi ci avete parlato . Era ed è per noi un punto di riferimento per la Digos, avevo il piacere di conoscerlo anche dal punto di vista privato. Conosco la moglie, eravamo stati insieme proprio a fine agosto al suo paese, a Rocca San Felice. Ha due splendide ragazze, entrambe universitarie. La Polizia di Stato, lo e stato già, ma lo sara’ soprattutto in futuro, la sua seconda famiglia. Una tragedia che ha visto tutta la provincia di Avellino stringersi alla Polizia di Stato. Vicinanza già espressa dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia Vittorio Pisani”. E ha voluto rimarcare anche la sua personale vicinanza alla famiglia di Antonio Villani: “Incredulità, sgomento, tristezza. Sono i sentimenti che prevalgono in questo momento” ha ricordato il questore Picone. Ma questo è anche il momento in cui una grande famiglia come quella della Polizia, fa sentire la sua vicinanza ai familiari dell’ispettore caduto in servizio.