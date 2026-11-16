Questura di Avellino: “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà” – Al via la terza edizione della Mostra-Concorso di Presepi artigianali

La Questura di Avellino, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino e con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione “Ciriaco Di Roma” di Avellino, promuove la terza edizione della Mostra-Concorso di Presepi artigianali dal titolo “La Polizia di Stato con gli studenti per un Natale di solidarietà”.

L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede della Questura di Avellino, in via Palatucci n. 16, si propone di coinvolgere le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e le associazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio provinciale in un percorso di creatività, riflessione e condivisione, capace di coniugare la tradizione del presepe con i valori fondanti della convivenza civile.

L’edizione di quest’anno assume un significato particolarmente importante poiché si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, figura universale di pace, fraternità, dialogo e vicinanza agli ultimi. Pertanto gli studenti saranno chiamati a realizzare presepi che, attraverso simboli, personaggi e ambientazioni, sappiano interpretare il messaggio francescano e metterlo in relazione con i principi che ispirano quotidianamente l’operato della Polizia di Stato. Come per le precedenti edizioni, il significato più profondo dell’iniziativa si realizzerà al termine della mostra in quanto tutti i presepi saranno donati alla Caritas Diocesana di Avellino, affinché possano essere successivamente destinati alle famiglie e alle persone che si trovano in condizioni di maggiore bisogno realizzando un concreto segno di solidarietà.

La partecipazione, oltre ad essere rivolta agli Istituti Scolastici, da quest’anno è stata estesa anche al mondo dell’associazionismo proprio per favorire la continuità del messaggio educativo affinché possa trovare ulteriore riflessione nell’ambito familiare e nei contesti extrascolastici, attraverso il coinvolgimento delle realtà associative che operano sul territorio.

L’iniziativa prevede, inoltre, il coinvolgimento e la partecipazione fuori concorso dell’Istituto Superiore “P.A. De Luca – M.R. Doria” di Avellino in qualità di partner dell’iniziativa.

La scadenza per confermare la partecipazione è fissata al 20 novembre 2026, mentre le opere dovranno essere consegnate entro il 4 dicembre 2026 presso la Questura di Avellino oppure presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino, Cervinara, Lauro e Sant’Angelo dei Lombardi.

La mostra sarà inaugurata il prossimo 14 Dicembre e resterà aperta al pubblico fino a domenica 20 dicembre. Una Commissione giudicatrice, presieduta dal Questore di Avellino, individuerà le opere meritevoli nelle categorie previste: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e associazioni. A tutti gli istituti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Con questa iniziativa, la Questura di Avellino rinnova il proprio impegno nel promuovere occasioni di incontro e collaborazione con il mondo della scuola e dell’associazionismo, nella consapevolezza che la cultura della legalità, della solidarietà e del rispetto reciproco si costruisce attraverso la responsabilità e il coinvolgimento delle nuove generazioni.