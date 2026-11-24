Una tavola, tante donne, storie diverse che si incontrano per raccontare un territorio attraverso le persone che lo abitano. Ricette tramandate, fotografie, oggetti, mestieri, ricordi ed esperienze personali diventeranno gli elementi di un racconto collettivo che intreccia memoria e presente, tradizioni e nuove prospettive. Perché spesso la ricchezza di una comunità si trova proprio in ciò che custodisce, nelle competenze che esprime e nelle persone che contribuiscono ogni giorno a costruirne il futuro.

Da questa idea nasce “Quello che c’è è sempre tanto. Le donne della Baronia tra radici, coraggio e futuro”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Vallesaccarda APS, in collaborazione con Agorà APS e FIDAPA BPW Italy – Sezione di Grottaminarda, patrocinata dal Comune di Vallesaccarda, inserita nel programma OFF della IX edizione de L’Eredità delle Donne 2026.

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre 2026, alle ore 18.00, presso il Centro Sociale Intercomunale Falcone e Borsellino, in via Falcone e Borsellino, a Vallesaccarda.

Al centro dell’incontro ci sarà una tavola, luogo familiare e simbolico, da sempre spazio di relazione, confronto e trasmissione dei saperi. Attorno ad essa le donne della Baronia saranno protagoniste di un percorso di narrazione e condivisione, portando testimonianze della propria vita e della propria esperienza. Ogni ricetta, fotografia o oggetto potrà diventare il punto di partenza per raccontare una storia, un mestiere, una tradizione, una scelta o un cambiamento.

Il cibo sarà il filo conduttore di questo percorso, non soltanto come espressione della cultura gastronomica locale, ma come patrimonio di conoscenze legate alla terra, ai prodotti, al lavoro e alla vita delle comunità. Un sapere che nel tempo si è trasformato, passando da una generazione all’altra e adattandosi ai cambiamenti della società.

A caratterizzare il racconto sarà anche un gesto semplice e significativo: le donne che interverranno si passeranno un mestolo, affidandosi simbolicamente la parola. Ciascuna potrà condividere un ricordo, un’esperienza, una competenza o una riflessione, per poi consegnarlo alla donna successiva. Un gesto quotidiano che richiama la trasmissione dei saperi e diventa espressione di continuità, partecipazione e legame tra generazioni.

Ma guardare alle proprie radici significa anche interrogarsi su ciò che può nascere da esse. L’incontro intende infatti aprire una riflessione sul ruolo delle donne nello sviluppo della Baronia, sulle opportunità di lavoro e di autonomia, sull’imprenditorialità femminile e sulla valorizzazione delle risorse locali.

Le esperienze di chi ha scelto di restare, di chi è tornata dopo aver vissuto altrove e di chi ha intrapreso nuove attività rappresentano testimonianze importanti per comprendere come le aree interne possano continuare a generare possibilità. Da qui la necessità di mettere in relazione competenze, idee e iniziative, creando occasioni di confronto e collaborazione.

A condurre l’incontro sarà Donata De Bartolomeis. Dopo i saluti istituzionali, e l’introduzione di Gerardo Cipriano Vice Presidente Pro Loco Vallesaccarda Aps, ilprogramma proseguirà con “Le voci del territorio”, con gli interventi di, Sonia Cerullo, presidente della Pro Loco Vallesaccarda APS; Rosa Ciampa, FIDAPA BPW Italy – Sezione di Grottaminarda; Le donne della Baronia, protagoniste di un racconto corale attraverso storie, esperienze, competenze e visioni e chiunque voglia dare un contributo.

Le conclusioni saranno affidate a Ramona Del Priore, presidente dell’impresa sociale Carmasius, che proporrà una riflessione sulle potenzialità della Baronia, cercando di individuare e condividere possibili scenari comuni per il territorio. L’obiettivo sarà mettere in relazione le esperienze e le risorse emerse durante l’incontro, aprendo uno sguardo sulle opportunità di collaborazione, progettualità e sviluppo che possono nascere da una visione condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di L’Eredità delle Donne 2026, raccogliendone il richiamo al coraggio femminile e alla capacità di trasformare le proprie radici in nuove possibilità. Un tema particolarmente significativo per le aree interne, dove il protagonismo delle donne e il riconoscimento del loro contributo alla vita economica, sociale e culturale rappresentano elementi importanti per il futuro delle comunità.

Con questo appuntamento, la Pro Loco Vallesaccarda APS intende offrire uno spazio di partecipazione e riflessione, valorizzando le storie delle donne e promuovendo una narrazione della Baronia che non si fermi alle criticità, ma sappia riconoscerne anche le risorse, le energie e le potenzialità.

“Quello che c’è è sempre tanto” è un invito a cambiare prospettiva: partire da ciò che abbiamo per comprendere ciò che possiamo costruire. Perché le tradizioni acquistano nuovo valore quando diventano occasione di crescita e le esperienze individuali possono trasformarsi in una risorsa per l’intera comunità. Una tavola, tante donne, un territorio da raccontare e nuove prospettive da immaginare insieme. Al termine dell’incontro seguirà un momento conviviale, in continuità con lo spirito di condivisione dell’iniziativa.