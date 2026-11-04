Quattro indagati per la morte dell’operaio ex Isochimica Picariello: domani l’autopsia

AVELLINO- Quattro informazioni di garanzia firmate dal pm della Procura di Avellino Marco Auciello per omicidio colposo relativamente alla morte dell’ operaio dell’ex Isochimica Carmelo Picariello. La Procura di Avellino contesta l’omicidio colposo “in quanto nell’esercizio dell’attività d’impresa nella gestone dello stabilimento citato, svolgevano .attivita industriale in modo da diffondere polveri di amianto cosiddetto friabile (la gran parte di tipo crocidolite, ossia la tipologia più pericolosa del detto materiale) in maniera indiscriminata, non avendo adottato nei luoghi di lavoro adeguate misure ed idonei dispositivi destinati a prevenire l’esposizione all’amianto del lavoratore (quali sistemi di protezione delle vie respiratorie, sistemi di aspirazione delle

di pulizia degli abiti dei lavoratori) e creando polveri, sistemi di abbattimento delle polveri e sistemi nello stesso tempo ambienti di lavoro estremamente insalubri, perché totalmente contaminati da

amianto sotto forma di polvere e

fibre volatili, percepibili anche ad occhio nudo”. Domani mattina alle 9:30 sarà conferito l’incarico medico legale per l’autopsia sul corpo del sessantanovenne deceduto lunedì mattina al Moscati. La vittima e’ Carmelo Picariello, 69 anni, per cinque anni operaio dell’ex Isochimica, dove scoibentava le carrozze ferroviarie. Anche lui faceva parte del lunghissimo elenco di operai costituiti parte civile al processo per le lesioni. Era stata riconosciuta la patologia di asbestosi per cui aveva già ottenuto una percentuale di invalidità dall’Inps. Si tratta del quarantatreesimo operaio dell’ex Isochmica deceduto e del sesto solo dall’inizio del 2026. A rappresentare i familiari l’avvocato Brigida Cesta.