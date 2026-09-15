“Puliamo il Mondo”, l’iniziativa di tutela ambientale fa tappa alla stazione di Borgo Ferrovia

Torna la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente per la cura e la valorizzazione del territorio. Sabato 19 settembre, a partire dalle 17, i cittadini si daranno appuntamento presso la Stazione di Avellino, nel quartiere Borgo Ferrovia, per un’iniziativa aperta a tutta la comunità dedicata alla tutela dell’ambiente e alla rigenerazione degli spazi pubblici.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione sinergica tra diverse realtà del territorio: organizzata da Legambiente Avellino, l’evento vede infatti la partecipazione attiva dell’associazione “Nui ra’ Ferrovia” e del gruppo giovanile “Nui ra’ Ferrovia Young”, da sempre impegnati, con una serie di attività gratuite destinate ai bambini, ai ragazzi e alle fasce più deboli della popolazione, nella promozione sociale e nella valorizzazione del quartiere.

L’appuntamento gode inoltre del patrocinio del Comune di Avellino, a conferma dell’attenzione delle istituzioni locali verso le attività di cittadinanza attiva e sensibilizzazione ecologica.

Attraverso il coinvolgimento di cittadini, famiglie e giovani in un gesto concreto di rispetto per il pianeta e di cura verso i beni comuni del quartiere, l’evento rappresenta anche una fondamentale occasione di aggregazione.