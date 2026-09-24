“Puliamo il Mondo”: il clean up Legambiente arriva ad Atripalda il 27 settembre

Legambiente Avellino, con il patrocinio del Comune di Atripalda, organizza per domenica 27 settembre “Puliamo il Mondo” a Contrada Alvanite. L’appuntamento è nei pressi della Chiesa di San Pio a partire dalle 10 per una mattinata da dedicare al nostro territorio e per prenderci cura del nostro quartiere.

“Puliamo il Mondo” è la campagna nazionale di Legambiente che punta a coinvolgere le comunità nella cura degli spazi pubblici.

Si tratta di un’iniziativa di cura e di pulizia: un’azione concreta e simbolica per creare città più pulite e più vivibili.

L’evento, che consisterà in un clean up, è aperto a tutta la cittadinanza, dai bambini e bambine agli adulti. L’obiettivo della mattinata è ben definito: rimuovere i rifiuti abbandonati dalle nostre strade per rendere migliore e più pulito un quartiere molto importante del nostro territorio. Oltre che rappresentare una fondamentale occasione di aggregazione, l’iniziativa è un piccolo gesto che, se fatto insieme, può fare davvero la differenza.