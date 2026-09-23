Pubblica amministrazione, a Palazzo Caracciolo il bilancio del progetto per il miglioramento

AVELLINO- È in programma domani – giovedì 24 settembre -, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso Sala Grasso di Palazzo

Caracciolo l’“Incontro di restituzione del percorso CAF” nell’ambito del Progetto C.R.E.S.C.I.T.A. (Coinvolgimento delle Risorse umane per l’Efficienza, lo Sviluppo e la Collaborazione Integrata tra

Amministrazioni). L’evento è promosso dalla Provincia di Avellino in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA, nell’ambito del POC (Programma

Operativo Complementare).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di condividere gli esiti e gli apprendimenti del percorso CAF (Common Assesment Framework), valorizzandone i punti di forza e le aree di miglioramento. Durante l’incontro verrà .illustrata la logica seguita per la definizione degli obiettivi generali del Piano di Miglioramento e per

l’individuazione delle azioni, in perfetta sinergia con la strategia dell’innovazione e il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione). L’orizzonte finale è quello di ampliare la partecipazione a nuovi soggetti istituzionali, promuovendo un confronto trasparente e diffondendo l’esperienza e l’utilizzo del modello CAF

sul territorio per un’amministrazione più efficace, partecipata e vicina ai cittadini.

Il pomeriggio si aprirà alle 15:00 con i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Fausto Picone. A seguire, alle 15:30, Niccolò Mattia (Responsabile del progetto C.R.E.S.C.I.T.A. – Formez PA) introdurrà il percorso CAF all’interno del progetto. Dalle 15:45 si entrerà nel vivo degli aspetti tecnici con l’intervento degli esperti CAF-Formez PA, Italo Benedini e Teresa Ascione, focalizzato su metodologie e risultati del percorso partecipato di autovalutazione e miglioramento delle performance. Alle 16:30 previste le testimonianze dell’Amministrazione Provinciale e il confronto con i nuovi soggetti istituzionali, a cura di Matteo Sperandeo (Segretario Generale della Provincia di Avellino) e Marzia Mattei (Referente del progetto).Seguirà, quindi, la sintesi delle indicazioni emerse e della trasferibilità dell’esperienza, guidata nuovamente

da Italo Benedini e Teresa Ascione. Alle 17:30 si discuterà delle attività in corso a livello europeo e delle opportunità di diffusione del CAF con Italo Benedini, per poi giungere alle 17:50 alla chiusura dei lavori, agli impegni e alle prospettive future con le conclusioni affidate a Niccolò Mattia.