Protesta contro l’interdizione a suo carico e si “barrica” in Tribunale: il caso del professore Picciocchi

AVELLINO- Protesta per la nomina di un amministratore di sostegno e il no alla ricusazione del giudice che lo aveva nominato e si “barrica” nella sala della Camera Penale al secondo piano del Palazzo di Giustizia per almeno quattro ore. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo di Giustizia e ha visto protagonista della protesta il professore Paolo Picciocchi, lo stimatissimo medico legale che ha deciso di creare un caso dopo il rigetto di una sua istanza da parte del Tribunale. Poco dopo le 16 il personale di sorveglianza dells struttura giudiziaria ha dato l’allarme. Suk posto sono intervenuti sia i Carabinieri in servizio presso il Tribunale che il.”negoziatore” del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e il personale della Digos e della Squadra Mobile di Avellino. La gestione della vicenda e’ avvenuta con la massima serenita’. A gestirla lo stesso presidente vicario Roberto Melone e piu’ tardi e’ giunto lo stesso presidente del Tribunale Vincenzo Beatrice. A tentare di convincere il professore Piciocchi anche il Procuratore della Repubblica Domenico Airoma. Al termine di una lunga opera di persuasione da parte del negoziatore dell’Arma, il luogotenente Vincenzo Baldassare, intorno alle 20, accompagnato dallo stesso presidente Beatrice e dalle forze dell’ordine, il professore Piciocchi ha lasciato il Palazzo di Giustizia, rappresentando che le sue doglianze sono relative al fatto che “esiste un procedimento per nomina di amministratore di sostegno a mio carico, ritengo di essere una persona che non ha il cosiddetto diritto ad avere un amministratore di sostegno perché mi ritengo una persona che può curare i propri interessi e non ha problemi psico somatici. Poiché ritengo che il giudice tutelare abbia commesso delle illegittimità ho presentato istanza di ricusazione al giudice, questa istanza dopo un mese e mezzo e stata valutata dal Collegio, che l’ ha respinta. Avverso questa decisione ho fatto un’istanza al Ministro della Giustizia e per conoscenza al Procuratore della Repubblica di Avellino e attendo risposta. La cosa grave è che hanno respinto la mia istanza di ricusazione. Istanza e’ inappellabile, per cui ho deciso di protestare”.