Protesta contro carovita e caro gasolio: primi trattori al casello di Avellino Ovest, attesi i Tir

Entra nel vivo la mobilitazione promossa dal Comitato Agricoltori Avellinesi e guidata da Roberto Lauro. Come preannunciato, sono arrivati i primi trattori in prossimità del casello autostradale di Avellino Ovest, presidio prescelto per la manifestazione nazionale contro il carovita e il continuo aumento del costo dei carburanti. Sul posto si attende l’arrivo dei Tir e dei mezzi pesanti, chiamati a unirsi alla protesta, protesta che riguarda cittadini, consumatori, trasportatori, commercianti e agricoltori: «È il momento di dire basta e difendere i nostri diritti». Si prevede, pertanto, il blocco totale del casello autostradale, sia in entrata che in uscita.



L’obiettivo della manifestazione consiste nel richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle insostenibili difficoltà economiche che stanno mettendo a rischio il futuro di lavoratori e intere famiglie, trasformando il malcontento in una mobilitazione condivisa, capace di unire categorie diverse attorno a rivendicazioni comuni.