Protesta autotrasportatori, i sindaci in Prefettura: “Il Governo intervenga per trovare una soluzione”

AVELLINO- “Siamo con gli autotrasportatori, ma ora bisogna trovars una soluzione, il Governo deve intervenire”. E’ quello che hanno ribadito i sindaci irpini nel corso dell’incontro a Palazzo di Governo con il prefetto Franca Fico per monitorare l’emergenza legata al blocco degli autotrasportatori anche in provincia di Avellino. A partire dal sindaco di San Potito Riccardo Porfido, che su eventuali riscontri alle azioni messe in campo pe risolvere la problematica ha chiaroto: “Nessuno, almeno per quanto riguarda la nostra provincia. Non ci sono stati riscontri. Non è come nel caso di Milano. Credo che abbassare l’attenzione su questi temi, come sta avvenendo a livello nazionale, non serva a nulla. Al Nord non sanno quello che sta succedendo qui. La protesta resta e i problemi, i disagi, continuano a ricadere sui cittadini della provincia e della Campania”. Porfido ha lanciato anche un messaggio agli autotrasportatori a nome di tutti i sindaci: “Noi siamo con loro. Ovviamente bisogna trovare una soluzione al più presto, perché la situazione può degenerare da un momento all’altro. So che i mezzi di trasporto continuano a circolare e che le ambulanze sono operative, ma bisogna garantire anche i servizi alle persone che hanno in casa familiari con disabilità o che necessitano di caregiver. Bisogna assicurare i beni di prima necessità e le forniture ai supermercati, che in questi giorni, come avete visto tutti, sono vuoti. Non arriva più il pane. Queste cose non devono accadere.Siamo dalla parte degli autotrasportatori, ma la protesta deve trovare una soluzione. È al governo nazionale che chiediamo di intervenire. Noi sindaci possiamo farci promotori di un’iniziativa, ma non possiamo risolvere da soli la situazione”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Massimiliano Minichiello, sindaco di Montemiletto: “A nome della cittadinanza, rappresento l’amministrazione comunale di Montemiletto e mi sento di condividere il disagio che gli autotrasportatori stanno denunciando da giorni. Non si tratta del problema di una sola categoria. Questa protesta arriva dopo un lungo periodo durante il quale i segnali erano chiari. Credo che sia un problema di tutti e che queste difficoltà siano condivise da un’intera cittadinanza, che quotidianamente ci manifesta le proprie preoccupazioni”. E ha aggiunto: “Non possiamo dimenticare che siamo un’istituzione e non possiamo certo comportarci allo stesso modo. Dobbiamo sostenere l’iniziativa, esprimere solidarietà e offrire supporto, ma la protesta deve avere anche un seguito concreto.

Ho notato che in questi giorni i media nazionali non hanno dato praticamente attenzione a un’iniziativa di questo tipo. È scorretto concentrare l’attenzione su determinate tematiche che non riguardano ciò che sta avvenendo al Sud. Il nostro territorio, del resto, non è paragonabile a quello del Nord: è sicuramente più debole e le difficoltà, se destinate a protrarsi nel tempo, prima o poi provocano una reazione.Nel momento in cui la protesta è partita, noi, in quanto istituzione, ci siamo rivolti al prefetto per le iniziative di nostra competenza.Credo soprattutto che questa iniziativa debba portare a un tavolo di confronto, perché la situazione deve risolversi. A Montemiletto, per esempio, già da oggi gli scuolabus alimentati a carburante non funzionano. Abbiamo un mezzo elettrico che sta garantendo un servizio parziale. Questo significa che nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare”.