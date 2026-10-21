Protesta autotrasportatori, sindaci irpini in Prefettura: priorità ai servizi essenziali

La protesta degli autotrasportatori continua a tenere alta l’attenzione in Irpinia, con la Prefettura di Avellino impegnata in un monitoraggio costante per mitigare gli effetti del blocco sulle attività produttive e sui servizi essenziali. Il Prefetto Franca Fico, già dalla giornata del 19 ottobre, sta coordinando le risposte istituzionali attraverso riunioni operative che coinvolgono tutte le forze in campo. Dall’ultimo tavolo di coordinamento, a cui hanno partecipato Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile regionale, i vertici sanitari dell’AORN Moscati e del COT 118, oltre a Confcommercio, FIGISC, ANAS e Autostrade per l’Italia, emerge un quadro di criticità concentrate sulla viabilità. Alle ore 12 di oggi risultavano ancora attivi presidi presso i caselli autostradali di Avellino Est, Baiano e Benevento-Castel Lago sulla A16, con ulteriori rallentamenti sulla variante della SS7 bis.

Nonostante le difficoltà, la priorità assoluta resta garantire la continuità delle forniture di beni di prima necessità e del carburante. In questo senso, sono state messe in campo soluzioni immediate: per il trasporto pubblico locale gestito da AIR Spa, la criticità del rifornimento è stata temporaneamente superata grazie a una scorta delle Forze dell’Ordine a un mezzo di rifornimento, permettendo di garantire le corse e le attività didattiche in presenza. Stessa attenzione per la gestione dei rifiuti, con accordi presi per agevolare il rifornimento dei mezzi necessari allo svuotamento dello STIR di Pianodardine e assicurare la raccolta in provincia e nel capoluogo. Sul fronte dei distributori, è attivo un monitoraggio in tempo reale sulle scorte, mentre sul versante sanitario non si registrano al momento problemi per l’approvvigionamento dei farmaci.

Le ripercussioni della protesta sono state al centro di un incontro nel primo pomeriggio tra il Prefetto Fico e una delegazione di sindaci irpini. I primi cittadini hanno portato all’attenzione della Prefettura le gravi difficoltà dei comuni: dalla mancanza di carburante per i mezzi dei dipendenti comunali, al rischio di chiusura delle mense scolastiche, fino all’impossibilità di rifornire gli scuolabus e ai ritardi nella raccolta dei rifiuti. Il Prefetto ha rassicurato le fasce tricolori, assicurando che metterà in atto ogni azione di competenza per supportare gli enti locali, e ha anticipato la prossima attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC).

Tra i sindaci presenti, Riccardo Porfido di San Potito Ultra ha sottolineato come la crisi non si limiti ai disagi alla circolazione, ma investa la capacità delle comunità di accedere a beni di prima necessità, con supermercati che si svuotano in un Mezzogiorno già fragilizzato. “Non si può ridurre tutto a una gestione dell’ordine pubblico”, ha affermato Porfido, chiedendo al Governo una strategia di più ampio respiro. Pur ribadendo la vicinanza agli autotrasportatori, il sindaco ha lanciato un appello per trovare una soluzione rapida, evidenziando i disagi per le famiglie con disabili e la mancanza di beni essenziali come il pane, e criticando la scarsa attenzione dei media nazionali rispetto a quanto accade al Sud.

Luigi Cella, sindaco di Salza Irpina, ha definito l’incontro “istituzionale”, riferendo le garanzie ricevute dal Prefetto sulla tutela dei servizi essenziali nel breve periodo. Cella ha espresso piena solidarietà ai manifestanti, ricordando che da tempo non ricevono quanto promesso dal Governo, ma ha auspicato che le forniture di carburante e beni di prima necessità riprendano celermente per evitare ulteriori disagi alla popolazione.

Più articolata la posizione di Gerardo Galdo, sindaco di Pratola Serra e lui stesso autotrasportatore, che ha descritto la drammaticità della situazione per l’intera filiera. Galdo ha riferito che il Prefetto ha chiesto ai sindaci di non partecipare alle iniziative di protesta, ma ha comunque rivolto un appello al Presidente del Consiglio e una critica al ministro dei Trasporti, ritenuto ormai privo di credibilità sulla vicenda. Il sindaco ha chiesto l’apertura immediata di un tavolo di confronto che coinvolga anche la base, e non solo le organizzazioni sindacali, per evitare che la situazione degeneri.

Sulla stessa lunghezza d’onda Massimiliano Minichiello, sindaco di Montemiletto, che ha condiviso il disagio degli autotrasportatori definendolo un problema dell’intera cittadinanza. Minichiello ha evidenziato il divario di attenzione mediatica tra Nord e Sud e ha portato l’esempio concreto del suo comune, dove gli scuolabus a carburante sono fermi e il servizio è garantito solo parzialmente da un mezzo elettrico, prefigurando un peggioramento della situazione nei prossimi giorni se non si arriverà a una risoluzione concreta.

Ancora più duro il tono di Ciro Aquino, sindaco di Montefredane, che ha parlato di “un’emergenza più forte del Covid” per la mancanza di beni di prima necessità. Aquino ha denunciato il rischio di blocco per mense, scuolabus e servizi comunali, poiché molti dipendenti non riescono a raggiungere i luoghi di lavoro. Il sindaco ha sollecitato le istituzioni a verificare i comportamenti di una “minoranza autonoma” di autotrasportatori che, a suo dire, sta ignorando gli accordi siglati dalle sigle nazionali con il Governo, chiedendo che a pagare il prezzo della protesta non siano le famiglie e le piccole comunità.

A livello nazionale, il Governo ha deciso di alzare il livello dello scontro. Come dichiarato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso, il Viminale sta procedendo all’identificazione dei camionisti per rimuovere i presidi, ricordando che i blocchi stradali comportano conseguenze penali. Tuttavia, la piazza non sembra intenzionata a fermarsi: domani è annunciata una nuova mobilitazione degli agricoltori presso l’uscita autostradale di Avellino Est, in coordinamento con le proteste delle altre province campane. A queste si uniranno anche gli studenti degli istituti superiori di Avellino, che venerdì mattina organizzeranno dei sit-in, seguiti da una manifestazione in piazza Libertà prevista per venerdì. Nel frattempo, per domani la Premier Giorgia Meloni ha convocato il Consiglio dei Ministri, da cui è atteso un decreto specifico per sbloccare la situazione di tir e agricoltura.