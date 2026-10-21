Protesta autotrasportatori, Aquino: emergenza più forte del Covid, servizi a rischio

AVELLINO- “Questa è un’emergenza più forte del Covid perché mancano i beni di prima necessità”. Lo ha detto, entrando a Palazzo di Governo per il vertice convocato dal prefetto Franca Fico per monitorare l’emergenza legata al blocco degli autotrasportatori il sindaco di Montefredane Ciro Aquino, che ha lanciato un grido di allarme proprio sul rischio che vengano bloccati i servizi essenziali, dalla scuola alla vigilanza, passando per il lavoro nelle aziende. Aquino ha spiegato che tanti cittadini si stanno rivolgendo al Comune per “sapere dove trovare i beni di prima necessità. Con il Covid i beni non sono mai mancati. C’è la mensa, ovviamente che credo nelle prossime ore sarà bloccata perché non non ci stanno approvvigionamenti e c’era la condizione anche della del trasporto di scuolabus e degli alunni, che manca il diesel, ma di una fa anche un altro problema che quello dei vigili urbani dei servizi dell’ente e anche degli stessi dipendenti comunali. Se infatti quelli del paese possono raggiungere il municipio a piedi, ma ci stanno tanti che sono ormai di fuori paese,n perché tutti i comuni hanno i dipendenti che arrivano da fuori paese. Quindi ci devono dire come andare avanti con i servizi essenziali anche dei comuni, perché laddove non c’è uno scatto di responsabilità da parte degli autotrasportatori, anche perché io qua ho qualche dubbio rispetto ai comportamenti messi in campo. Perché tutte le sigle nazionali hanno siglato un accordo col Governo e sono stati d’accordo rispetto agli stanziamenti che oggi sono stati messi in campo. Dopo gli annunci di ierin, però ci sta una minoranza autonoma che continua a tenere aperti i presidi, cioè qualcuno che si è lamentato proprio tra gli autotrasportatori di essere stato come dire prigioniero in un’area di servizio a Caserta.

Quindi su questo che credo che anche le istituzioni debbono intervenire e verificare perché noi non possiamo far pagare il prezzo di una protesta che riteniamo giusta, anche voglio dire legittima, però non possono pagare le famiglie non possono pagare i cittadini, non può pagare la gente, ovviamente delle piccole comunità che incontra il problema proprio alimentare e il problema dei ragazzi a scuola che è un servizio proprio essenziali”. Aquino sollecita una verifica su questo profilo: “Quindi su questo dobbiamo come dire sgombrare il campo dagli equivoci. Su questo ci vuole un impegno, Secondo me diretto da parte dell’istituzione a verificare questa minoranza di autotrasportatori perché non si comporta così rispetto alle sigle nazionali che invece sembra che sono in questo senso”. Stesso problema anche nella zona industriale: “la merce è stoccata a terra però ci sono problemi, anche perché gli operai, quelli di fuori comune o fuori provincia hanno problemi a raggiungere le maestranze, il luogo di lavoro, quindi su questo grida e credo che ci vorrebbe anche un’iniziativa da parte del Governo con lo smart working con qualche iniziativa similare, perché sennò non siamo costretti a chiudere i municipi e chiudere gli enti e e a bloccare il servizio”.

Il sindaco si augura: “che già in serata possa arrivare qualche buona notizia, ma lo dico, soprattutto per le persone più indifese che stanno nei nostri borghi e nelle nostre comunità. Sono questi che pagano il prezzo di una protesta, che ritengo legittima che in questo momento va sospesa in attesa di un dialogo, perché un primo impegno c’è stato da parte del governo. E sono soddisfatte anche le maggiori sindacali. Quindi su questo prendiamo se qualcuno sporadicamente in autonomia assume posizioni voglio dire di protesta, vanno verificati se siano legittime o meno”.