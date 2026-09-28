Prorogata all’11 ottobre la campagna abbonamenti dell’Halley Campania Avellino Basket

L’Halley Campania Avellino Basket informa tutti gli appassionati che, a seguito delle numerose richieste presentate al club negli ultimi giorni, la società ha deciso di prorogare la Campagna Abbonamenti “Innamorato, sempre di più” fino alla terza giornata di campionato.
Sarà così possibile sottoscrivere l’abbonamento per la nuova stagione entro sabato 11 ottobre. Il ticket annuale potrà essere acquistato online su www.vivaticket.it o presso tutti i rivenditori autorizzati. Sarà possibile, altresì, acquistare il tiagliando annuale presso la biglietteria presente nello Store di Corso Vittorio Emanuele 254.
PREZZI ABBONAMENTI SECONDA FASE
Tribuna Montevergine VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Montevergine Laterale: 270,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 220,00 Euro;
Tribuna Terminio VIP: 600,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 270,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 220,00 Euro;
Curva Sud: 100,00 Euro
RIDOTTI
Tribuna Montevergine Laterale: 160,00 Euro;
Tribuna Montevergine Superiore: 130,00 Euro;
Tribuna Terminio Laterale: 160,00 Euro;
Tribuna Terminio Superiore: 130,00 Euro;
Curva Sud: 70,00 Euro