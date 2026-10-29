Procura e Istituto Superiore di Sanita’, arrivano i dati su inquinamento e salute

AVELLINO- Saranno presentati questa mattina nell’aula Livatino di Palazzo di Giustizia ad Avellino i dati definitivi su un’ area di duemila chilometri quadrati e composta da 86 comuni frutto dell’ Accordo di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Avellino e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), firmato nell’aprile 2024, che l’obiettivo di instaurare una collaborazione tra i due Enti, al fine di condividere dati e informazioni per l’identificazione di possibili sorgenti di contaminazione sul territorio di competenza della Procura di Avellino che possano aver inciso sulla salute della popolazione residente ed in tal modo consentire all’Ufficio inquirente di orientare al meglio l’attività investigativa. Dopo che nell’ottobre del 2025 proprio nell’Aula “Livatino” del Tribunale di Avellino erano stati presentati i risultati ed una sintesi del primo anno di attività e le attività in corso, arrivano i risultati finali, oggetto del Rapporto Finale che era previsto nel mese di aprile 2026 (termine dell’ Accordo di collaborazione). Il lavoro aveva gia’ individuato la caratterizzazione ambientale di ognuno degli 86 comuni dell’area di pertinenza della Procura, in termini di rischio ambientale determinato dalla tipologia di potenziali sorgenti di contaminazione presenti sul territorio; inquadramento dello stato di salute della popolazione residente nell’intera area, sulla base dei dati di mortalità ricoveri ospedalieri, esiti sanitari per i quali sono disponibili banche dati a livello nazionale presso I’ISS. Tutto funzionale a valutare se esiste relazione tra l’ indicatore di rischio ambientale e il rischio per specifiche malattie, a livello comunale.

LE INDAGINI

Coerentemente con le indicazioni fornite dalla Regione Europeadell’Organizzazione Mondiale della Sanità nelle Conferenze Ministeriali Ambiente e Salute del 2017 (Ostrava) e del 2023 (Budapest), si è proceduto innanzitutto al censimento e alla categorizzazione dei siti industriali, in termini di pericolosità potenziale per la salute (indice di pericolosità, IP), sulla base dei dati disponibili. L`area di competenza della Procura di Avellino include 86 dei 118 comuni della Provincia di Avellino. Nell’ intera area della Procura di Avellino, di circa 2.000 K m², sono stati censiti 296 siti con potenziali sorgenti di ontaminazione. All’incontro sarà presente anche il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord Domenico Airoma, che da Procuratore di Avellino aveva voluto questo studio, insieme a lui il Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele. Aerre