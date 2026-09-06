Primo test precampionato per la Scandone: equilibrio a San Severo, finisce 93-93

Si è disputata questo pomeriggio, con inizio alle ore 17:30, la prima amichevole precampionato della Scandone Avellino. Sul parquet del PalaSport “Falcone-Borsellino” di San Severo, la formazione biancoverde allenata da coach Ciro Dell’Imperio ha affrontato la Cestistica San Severo guidata da coach Bernardi.

Il test si è concluso con il punteggio complessivo di 93-93, ottenuto sommando i risultati dei quattro periodi, ciascuno disputato con azzeramento del tabellone: 17-26, 30-22, 26-23 e 20-22.

La Scandone ha approcciato la gara con personalità, mostrando fin dalle prime battute una buona fluidità offensiva. Nel primo periodo sono stati soprattutto Frattoni e Verazzo a indirizzare il parziale, consentendo agli irpini di costruire un vantaggio arrivato fino alla doppia cifra. Positivo anche il lavoro di Vedovato, particolarmente efficace e combattivo nel pitturato, tanto nella ricerca della posizione quanto nella capacità di finalizzare sotto canestro. Buono, inoltre, l’impatto di Vecerina, capace di entrare immediatamente nei meccanismi della squadra e di offrire ordine alla manovra. Avellino si è così aggiudicata la prima frazione per 26-17.

Nel secondo periodo è calata l’intensità difensiva degli irpini. La Scandone ha concesso maggiore spazio alle iniziative offensive dei padroni di casa, che hanno alzato il ritmo, trovato soluzioni più efficaci e prodotto 30 punti nella frazione. San Severo ne ha approfittato per aggiudicarsi il quarto con il punteggio di 30-22.

Anche durante il momento favorevole dei pugliesi, Vedovato ha continuato a rappresentare un punto di riferimento sotto canestro, offrendo presenza fisica e concretezza nel gioco interno. Discreto anche l’apporto di Vecerina nella gestione del ritmo della gara e nell’organizzazione dei possessi offensivi biancoverdi.

Il confronto è rimasto equilibrato nel terzo periodo, vinto di misura dalla Cestistica San Severo per 26-23. La formazione pugliese ha mantenuto una buona continuità realizzativa, mentre la Scandone ha continuato a cercare soluzioni corali, distribuendo possessi e responsabilità tra gli uomini impiegati.

Nell’ultima frazione la squadra di coach Dell’Imperio ha fornito una buona risposta, ritrovando maggiore compattezza e aggiudicandosi il parziale per 22-20. La Scandone ha quindi conquistato il primo e il quarto periodo, mentre San Severo si è imposta nel secondo e nel terzo: un’alternanza che ha determinato il 93-93 complessivo.

Sotto il profilo individuale, il miglior realizzatore biancoverde è stato Frattoni con 19 punti. In evidenza anche Verazzo, autore di 15 punti, e Aramburu con 14. In doppia cifra Voltolini con 13 punti, Vedovato con 12 e Vecerina con 11. A completare il tabellino della Scandone sono stati Farias e Donda con 4 punti ciascuno e Stefanini con un punto.

Al di là del risultato, inevitabilmente secondario in questa fase della stagione, la prima uscita ha consentito allo staff tecnico di valutare lo stato di condizione del gruppo, la prima applicazione dei principi di gioco e la capacità della squadra di mantenere intensità nell’arco dei quattro periodi.

Tra le indicazioni positive figurano la distribuzione dei punti tra tutti i giocatori impiegati, con sei elementi in doppia cifra, l’impatto offensivo di Frattoni e Verazzo e la presenza di Vedovato nel gioco interno. Lo staff tecnico potrà invece lavorare sulla continuità difensiva, soprattutto dopo il calo registrato nella seconda frazione.

La Scandone torna dunque da San Severo con indicazioni utili e una buona base sulla quale proseguire il proprio percorso di crescita. La preparazione continuerà con l’obiettivo di perfezionare gli automatismi, aumentare la solidità nella metà campo difensiva e consolidare progressivamente l’identità tecnica del nuovo gruppo.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Abbiamo avuto un approccio importante alla partita, mostrando fin dai primi possessi quello che dovrà essere il nostro marchio di fabbrica. Nel corso dell’amichevole abbiamo gestito i minutaggi e i carichi di lavoro in funzione della preparazione, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio del campionato. Tutti i ragazzi hanno risposto con grande impegno contro una squadra ostica, intensa e grintosa, che era già alla sua terza uscita stagionale. Per noi si è trattato di un test utile, dal quale ricaviamo indicazioni positive e diversi aspetti sui quali lavorare. Siamo ancora all’inizio del nostro percorso: dobbiamo continuare a crescere gradualmente, affrontando un passaggio alla volta, step by step”.

Prossimo appuntamento della preseason mercoledì 9 settembre alle ore 19:30, al Del Mauro, contro Matese.