Prima vittoria di campionato per la Scandone Avellino: Pielle Livorno battuta 75-66

La Scandone Avellino conquista la prima vittoria nel campionato di Serie B Nazionale superando la Pielle Livorno per 75-66, nella gara valida per la quarta giornata. Al Pala Del Mauro, la squadra di coach Ciro Dell’Imperio costruisce il successo attraverso una prova di solidità difensiva e un ultimo quarto da 23-15, nel quale trova continuità offensiva e le giocate decisive per allungare.

Nel tabellino biancoverde spiccano i 13 punti di Jackson, i 12 di Vecerina e i 10 di Vedovato. Contributi importanti arrivano anche da Maresca, autore di 9 punti, e da Frattoni e Verazzo, entrambi a quota 8. Una distribuzione delle responsabilità che accompagna la crescita della Scandone nei momenti determinanti del confronto.

L’avvio è caratterizzato da ritmi sostenuti, ma percentuali contenute. Livorno si mostra più reattiva sui palloni vaganti e trova i primi vantaggi con Tortù e Gabrovsek. La Scandone risponde attraverso le iniziative di Frattoni e Stefanini, prima che una tripla di Maresca e i liberi dello stesso Frattoni consentano ai padroni di casa di chiudere il primo periodo avanti 16-14.

Nel secondo quarto gli ospiti cercano soluzioni attraverso l’asse Leonzio-Donzelli, mentre Avellino aumenta la consistenza difensiva e supera la pressione avversaria trovando punti con Maresca e Donda. A metà frazione il punteggio è sul 24-24: Ebeling garantisce pericolosità dentro e fuori dall’arco, mentre sul fronte biancoverde Vecerina innesca Vedovato vicino al ferro. A spezzare l’equilibrio sono due triple consecutive di Jackson, sostenute dal buon lavoro difensivo della squadra. All’intervallo lungo la Scandone conduce 37-34.

Al rientro dagli spogliatoi Jackson e Gabrovsek si rispondono dalla distanza. Le difese limitano la fluidità degli attacchi e la partita resta punto a punto. Gallo alimenta la produzione livornese; Vecerina e Stefanini tengono avanti Avellino, che lascia però punti in lunetta. Un canestro dello stesso Gallo sulla sirena riporta la Pielle a una sola lunghezza: 52-51 al 30’.

La Scandone apre l’ultima frazione con maggiore incisività: una schiacciata di Stefanini, una tripla di Jackson e un appoggio di Vecerina valgono il +8 a sette minuti dalla conclusione. Tassinari replica con cinque punti consecutivi, riavvicinando Livorno e inducendo Dell’Imperio al timeout.

Alla ripresa, le giocate di Vedovato, Verazzo e Vecerina restituiscono margine ai biancoverdi. Avellino muove bene il pallone e limita le soluzioni offensive ospiti, raggiungendo il +11 a tre minuti dalla sirena. Nel finale gestisce il vantaggio e chiude sul 75-66, festeggiando con il proprio pubblico il primo successo stagionale.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “Stasera i complimenti vanno ai ragazzi: sono stati encomiabili e hanno rispettato il piano partita per tutti i quaranta minuti. Affrontavamo una squadra di altissimo livello: poche volte ho visto una formazione con la profondità delle rotazioni e il talento offensivo della Pielle Livorno. Sapevamo che sarebbe servita una prestazione solida, concreta e attenta. Siamo riusciti a cercare i giocatori e le soluzioni che volevamo nei momenti giusti, ricevendo un contributo importante da tutti nelle diverse fasi del match. Credo sia stata questa la chiave della vittoria. Si comincia a vedere l’identità del gruppo e ciò che questa squadra può esprimere. Stanno emergendo anche gerarchie più chiare, che ci aiutano a trovare i nostri equilibri. Continueremo a lavorare durante la settimana per crescere ancora, ma stasera sono davvero contento della prestazione dei ragazzi”.

La Scandone tornerà in campo mercoledì 21 ottobre alle ore 20, al PalaTiziano, per il recupero della prima giornata contro la Virtus Roma.

Parziali: 16-14; 21-20; 15-17; 23-15

SCANDONE AVELLINO: Vedovato 10, Vecerina 12, Farias , C. Carullo , Frattoni 8, Jackson 13, A. Carullo , Maresca 9, Voltolini , Stefanini 7, Verazzo 8, Donda 2. All. Dell’Imperio.

PIELLE LIVORNO: Tassinari 11, Ebelling 10, Tortu 4, Gallo 8, Leonzio 8, Gabrovsek 12, Sacchetti, Donzelli 6, Graziani, Traini 3 All. Turchetto