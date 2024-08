Dall’osservatorio di Montevergine

Ad iniziali condizioni di cielo sereno, seguirà la formazione di locali nubi a sviluppo verticale. Queste, nel pomeriggio, potranno dar vita a locali fenomeni di pioggia, anche a carattere temporalesco. In serata, prevarranno ampi rasserenamenti. Temperature: per lo più invariate o in lieve flessione nei valori massimi. Venti: in prevalenza deboli o moderati, a regime di brezza, con locali rinforzi pomeridiani.