Prevenzione tumore al seno, torna ad Avellino l’Open Day gratuito con il Dott. Carlo Iannace

Sulla scia del grande riscontro ottenuto lo scorso anno, Alto Calore Servizi S.p.A. rinnova il proprio impegno sul fronte della prevenzione e della promozione della salute con un nuovo Open Day di prevenzione gratuita contro il tumore al seno. L’appuntamento è presso la sede di Alto Calore Servizi, in c.so Europa 41ad Avellino, il 29 settembre 2026, a partire dalle ore 18:00 Il Dott. Carlo Iannace, rinomato ed esperto specialista della materia, effettuerà le visite senologiche. Nel caso in cui si ravvisi la necessità, verrà eseguita contestualmente anche l’ecografia di approfondimento.
Si invitano tutte le persone interessate ad effettuare la prenotazione. Modalità di prenotazione: Telefono: 338 361 2160 (Referente organizzativa: Dott.ssa Rita Giordano). Orari per le prenotazioni: Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00