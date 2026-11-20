Quattro appuntamenti dedicati alla salute della donna. L’Asl Avellino promuove quattro nuove date dedicate allo screening della cervice uterina, a partire da lunedì 23 novembre presso la Casa di Comunità e a seguire 27 novembre e 18 dicembre a Cervinara e 2 dicembre ad Altavilla Irpina. L’accesso alle prestazioni è gratuito, consentito solo previa prenotazione, per le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nel Distretto sanitario di Avellino.
Durante gli appuntamenti in programma sarà possibile accedere allo screening della cervice uterina, con l’esecuzione di:
- Pap Test per donne dai 25 ai 29 anni
- HPV DNA Test per donne dai 30 ai 64 anni
Le attività si articoleranno nelle diverse sedi distrettuali secondo il seguente calendario:
- Casa di Comunità di Avellino
23/11/2026, dalle ore 8.30 alle 15.30
Screening della cervice uterina + ecografia mammaria
Prenotazioni: 0825 292084 – 0825 292067
- Presidio di Cervinara
27/11/2026 e 18/12/2026, dalle ore 8.30 alle 13.45
- Presidio di Altavilla Irpina
02/12/2026, dalle ore 8.00 alle 13.30
Screening della cervice uterina
Prenotazioni: 0825 991655
L’iniziativa è riservata alle residenti del Distretto di Avellino e mira a facilitare l’accesso alla prevenzione sul territorio attraverso sedi di prossimità e percorsi dedicati alla salute della donna.