Quattro appuntamenti dedicati alla salute della donna. L’Asl Avellino promuove quattro nuove date dedicate allo screening della cervice uterina, a partire da lunedì 23 novembre presso la Casa di Comunità e a seguire 27 novembre e 18 dicembre a Cervinara e 2 dicembre ad Altavilla Irpina. L’accesso alle prestazioni è gratuito, consentito solo previa prenotazione, per le donne tra i 25 e i 64 anni residenti nel Distretto sanitario di Avellino.

Durante gli appuntamenti in programma sarà possibile accedere allo screening della cervice uterina, con l’esecuzione di:

Pap Test per donne dai 25 ai 29 anni

per donne dai 25 ai 29 anni HPV DNA Test per donne dai 30 ai 64 anni

Le attività si articoleranno nelle diverse sedi distrettuali secondo il seguente calendario:

Casa di Comunità di Avellino

23/11/2026, dalle ore 8.30 alle 15.30

Screening della cervice uterina + ecografia mammaria

Prenotazioni: 0825 292084 – 0825 292067

Presidio di Cervinara

27/11/2026 e 18/12/2026, dalle ore 8.30 alle 13.45

Presidio di Altavilla Irpina

02/12/2026, dalle ore 8.00 alle 13.30

Screening della cervice uterina

Prenotazioni: 0825 991655

L’iniziativa è riservata alle residenti del Distretto di Avellino e mira a facilitare l’accesso alla prevenzione sul territorio attraverso sedi di prossimità e percorsi dedicati alla salute della donna.