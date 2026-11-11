Prevenzione oncologica: Open Day dell’Asl Avellino dedicato alla salute femminile

L’Asl Avellino promuove una giornata interamente dedicata alla prevenzione e al
benessere femminile delle donne. Venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 14:00 alle ore
20:00, la Casa della Comunità di Avellino, situata in Via Cristoforo Colombo, aprirà le
proprie porte per un Open Day ad accesso libero, offrendo la possibilità di effettuare
screening fondamentali per la diagnosi precoce:
• Pap Test per donne dai 25 ai 29 anni
• HPV Test per donne dai 30 ai 64 anni
• Ecografia mammaria per donne dai 25 ai 64 anni
È possibile accedere agli esami gratuitamente, senza necessità di prenotazione. Per
ulteriori informazioni relative contattare i seguenti numeri telefonici:
0825 292084
0825 292067
La prevenzione salva la vita. Per questo l’Asl Avellino promuove iniziative mirate a
sensibilizzare le donne, a partire dalle più giovani, sull’importanza di prendersi cura della
propria salute attraverso controlli periodici.