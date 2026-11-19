Rafforzare le competenze degli operatori per aumentare la copertura e l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica. Con questo obiettivo l’Asl Avellino promuove un’importante iniziativa formativa nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, per la “Maggiore copertura degli screening oncologici”, che punta a fornire agli operatori strumenti innovativi e culturalmente mirati per informare e sensibilizzare la cittadinanza sugli screening della mammella, della cervice uterina e del colon retto, rivolgendo una specifica attenzione alla popolazione immigrata e ai gruppi più vulnerabili. L’offerta formativa si articola in due distinti percorsi rivolti alle diverse figure coinvolte nella filiera della prevenzione dell’Asl Avellino: un corso è rivolto a Medici di Medicina Generale (MMG), Medici Radiologi, Medici Ginecologi, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e Ostetriche, con l’obiettivo di migliorare l’adesione e potenziare il percorso di presa in carico, dalla prevenzione alla cura, anche in ottica di genere.

È previsto uno specifico percorso dedicato al personale tecnico-amministrativo e di front-office dell’Asl Avellino, focalizzato sul counseling breve, sulla medicina di genere e sull’aggiornamento per l’implementazione della piattaforma del sistema informatico e informativo dedicato agli screening. Questa iniziativa conferma il costante impegno dell’Asl Avellino nel promuovere e radicare sul territorio una solida cultura della prevenzione, investendo nella formazione continua dei propri professionisti per garantire un accesso sempre più equo, capillare ed efficace ai percorsi di diagnosi precoce a tutela della salute dell’intera comunità.