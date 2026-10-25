“Prevenzione insieme”: a Grottolella una giornata di buone pratiche di Protezione Civile

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Grottolella promuovono “Prevenzione Insieme – Buone pratiche di Protezione Civile e prevenzione”, una giornata dedicata alla conoscenza dei rischi, alla sicurezza e ai comportamenti da adottare nelle situazioni di emergenza.

L’iniziativa, aperta a tutti, organizzata dai settori Istruzione, Protezione Civile e Sanità del Comune e realizzata in collaborazione con il Coordinamento ANPAS Campania, nasce su impulso della dott.ssa Carmelina D’Acierno, medico veterinario grottolellese e componente di ANPAS, e vedrà la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di Grottolella, accompagnati dai Docenti, insieme alle famiglie e al Dirigente scolastico, prof. Alessandro Zampella.

Una mattinata di informazione e dimostrazioni per imparare a prevenire e affrontare le emergenze, attraverso:

le attività divulgative e dimostrative di ANPAS Campania;

la conoscenza del Piano comunale di Protezione Civile;

le indicazioni per la tutela degli animali domestici nelle situazioni di emergenza, a cura di ANPAS Veterinari e del CRIUV.

Il prossimo 23 novembre ricorreranno 46 anni dal terremoto dell’Irpinia del 1980, una ferita profonda nella storia del nostro territorio e un richiamo ancora attuale all’importanza della prevenzione e della preparazione ad affrontare le emergenze.

In quest’ottica la partecipazione degli studenti del nostro Istituto è un elemento prezioso dell’iniziativa: conoscere le regole della prevenzione fin da piccoli aiuta a sviluppare maggiore consapevolezza dei rischi e a sapere come comportarsi in caso di emergenza. La prevenzione è responsabilità condivisa. Conoscerla è il primo passo per metterla in pratica.