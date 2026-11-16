La prevenzione ha due alleati: screening e vaccinazioni.Con questo slogan, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina, che si terrà martedì 17 novembre 2026, l’Asl Avellino aderisce alla Campagna di prevenzione promossa dalla Regione Campania organizzando un Open Day presso i Distretti Sanitari e le Case di Comunità.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione e favorire l’adesione ai percorsi di prevenzione gratuita attraverso lo screening della cervice uterina e la vaccinazione per il papilloma virus (HPV) offerti quotidianamente nei consultori familiari e nei centri vaccinali dell’Asl Avellino.

Lo screening della cervice uterina è completamente gratuito ed è rivolto alle donne nella fascia di età 25-64 anni con l’esecuzione di:

– PAP test nella fascia 25-29 anni (con intervallo triennale)

– HPV DNA test nella fascia 30 – 64 anni (con intervallo quinquennale)

La vaccinazione HPV viene offerta gratuitamente a:

– ragazze, a partire dagli 11 anni fino ai 3 1 anni

– ragazzi, a partire dagli 11 anni fino ai 20 anni

L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione fino ad esaurimento posti disponibili, e riservato alle persone residenti per ciascun Distretto Sanitario di appartenenza.

Il Calendario della giornata

DISTRETTO SANITARIO DI ATRIPALDA

dalle ore 08:30 alle 17:30

PAP test e HPV DNA test – Distretto Sanitario di Atripalda, Presidio Sanitario di Montemiletto e Casa di Comunità di Montoro

dalle ore 14:30 alle 18:30

Vaccinazioni HPV – Distretto Sanitario di Atripalda, Casa di Comunità di Montoro

DISTRETTO SANITARIO DI ARIANO IRPINO

dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Vaccinazioni HPV, PAP Test e HPV DNA test – Distretto Sanitario di Ariano Irpino

DISTRETTO SANITARIO DI AVELLINO

dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Vaccinazioni HPV – Casa di Comunità di Avellino PAP test e HPV DNA test – Consultorio Distretto Sanitario di Avellino (secondo piano) e Consultorio presso Centro Alzheimer

DISTRETTO SANITARIO DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

dalle ore 08:00 alle ore 16:00

PAP Test e HPV DNA test – Casa di Comunità di Bisaccia dalle ore 08:00 alle ore 14:00/dalle ore 14:30 alle ore 17:30

PAP Test e HPV DNA test – Casa di Comunità di Lioni

dalle ore 8.30 alle ore 13:30

Vaccinazioni HPV– Casa di Comunità di Lioni

DISTRETTO SANITARIO DI BAIANO

dalle ore 08.00 alle 14.30

PAP test e HPV DNA test – Distretto Sanitario di Baiano dalle 10.00 alle 17.00

Vaccinazioni HPV– Distretto Sanitario di Baiano

dalle ore 15.30 alle ore 18:00

Vaccinazioni HPV – Presidio Sanitario di Lauro