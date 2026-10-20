Presidio ad Avellino Est, Borrelli (Avs) e Ceparano nella notte: «Lollobrigida risponda ai lavoratori, basta silenzio»

Agricoltori del Comitato Agricoltori Avellinesi e autotrasportatori continuano la mobilitazione al casello di Avellino Est, mantenendo il presidio anche nelle ore notturne per difendere il proprio lavoro e il futuro delle loro famiglie. A raggiungerli nella notte il deputato Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra, insieme al consigliere regionale Avs Carlo Ceparano, per portare «solidarietà concreta» a chi denuncia una crisi fatta di costi insostenibili, rincaro del gasolio e difficoltà che mettono a rischio la sopravvivenza di tante piccole e medie imprese.

«Il ministro Lollobrigida venga a confrontarsi con chi lavora nei campi — chiedono Borrelli e Ceparano —. Queste persone meritano risposte, non silenzio». Una richiesta diretta al Governo, che per i due esponenti Avs deve aprire urgentemente un tavolo istituzionale con il Ministero e gli enti competenti per affrontare la crisi e individuare misure concrete a sostegno delle imprese. Preoccupa, secondo Borrelli e Ceparano, anche il modo in cui viene raccontata la protesta: «Troppo spesso l’attenzione si concentra sugli episodi di disordine, che condanniamo, mentre le ragioni delle mobilitazioni pacifiche del Sud rischiano di restare in secondo piano. Bisogna ascoltare le richieste di chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole e di chi lo trasporta».

Una crisi che ha ricadute su tutti: se gli agricoltori sono costretti a produrre in perdita e gli autotrasportatori non riescono più a sostenere i costi, le conseguenze ricadono sui consumatori attraverso prezzi più alti e difficoltà nelle forniture. E a essere minacciato, avvertono, è anche il futuro delle aree interne, già colpite dallo spopolamento. «Non si può ignorare chi lavora e tiene in piedi l’economia del territorio — concludono —. Il Governo ascolti gli agricoltori e gli autotrasportatori prima che la crisi diventi ancora più grave».