Presidi sanitari, il plauso di Esposito (MID) all’Asl e alle Misericordie per la gestione

A seguito di un’ampia e approfondita attività di verifica odierna, si esprime un sentito plauso alle Misericordie Irpine e all’ASL di Avellino per l’impegno profuso nella gestione e nell’organizzazione dei presidi sanitari, nonché per l’attenzione riservata alla fruibilità dei servizi da parte dell’utenza.

L’attività svolta ha consentito di apprezzare il lavoro, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati, con particolare riferimento all’accoglienza dei cittadini e alla garanzia di servizi sanitari accessibili e funzionali alle esigenze del territorio.

Un riconoscimento particolare va agli operatori delle Misericordie e al personale dell’ASL, che quotidianamente contribuiscono, con professionalità e spirito di servizio, a rendere più efficace il rapporto tra strutture sanitarie e cittadini.

Si auspica che questa collaborazione possa proseguire e consolidarsi, nell’interesse esclusivo della collettività e del diritto alla salute. Un ringraziamento sincero a tutti coloro che, con il proprio lavoro, rappresentano un concreto punto di riferimento per le comunità irpine.

Esposito, infine, precisa che la denuncia non era affatto rivolta né al mondo delle Misericordie Irpine né alla locale Azienda Sanitaria: il problema dei presidi rivenduti su rete ha carattere oltre i confini territoriali e il terzo settore citato riguarda piccole realtà che operano all’ombra.