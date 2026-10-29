Presidenza Sezione Civile a Vallo Della Lucania: la V Commissione del CSM indica il giudice Pasquariello

AVELLINO- La Quinta Commissione del Csm ha indicato all’unanimita’ il giudice Antonio Pasquariello, quarantaquattro anni, originario del salernitano, magistrato del Settore Civile del Tribunale di Avellino a ricoprire il ruolo vacante da marzo (dopo il trasferimento della dottoressa Bellantoni) di Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Vallo della Lucania. Per il magistrato una sede già nota, visto che dal 2017 al 2021 e’ stato proprio assegnato al Tribunale di Vallo della Lucania nel settore Civile. Pasquariello e’ il magistrato estensore di numerose sentenze presso il Tribunale Civile di Avellino. La sua indicazione ora dovrà passare al vaglio del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Entro qualche settimana potrebbe già lasciare il suo posto al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Piazza D’armi. Aerre
Redazione Irpinia
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