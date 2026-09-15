Premio Nobel per la Pace ai bambini di Gaza: il consiglio comunale dice sì all’unanimità

AVELLINO- Ventisette voti favorevoli, l’unanimità dell’aula e un applauso alla proclamazione da parte del presidente Nicola Giordano dell’approvazione della delibera proposta al Consiglio Comunale dalla consigliere del Partito Democratico Barbara Gaita per sostenere la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace 2026. Il Comune di Avellino ha risposto in maniera compatta all’appello simbolico e culturale lanciato dal filosofo Eugenio Mazzarella e fortemente sostenuto dal quotidiano Avvenire, il quotidiano della Cei in campo da mesi per la proposta. “Non lo facciamo per schierare questa istituzione contro un popolo o un altro, lo facciamo per i bambini, che non fanno parte di una guerra ma sono sempre più vittime innocenti e un appello alla istituzioni partendo da Gaza quindi si tratta di un’adesione alla cultura della pace” ha spiegato nella relazione sulla delibera proposta in aula la consigliere comunale Barbara Gaita. Orgoglio per la scelta dell’amministrazione comunale, quello espresso dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino, che ha ricordato come già nella precedente consiliatura, quella con Laura Nargi sindaco, era stato proposto dal Movimento Cinque Stelle e approvato all’unanimità un deliberato per il riconoscimento dello Stato di Palestina. A rimarcare il valore della scelta compiuta dal consiglio comunale anche gli interventi dei consiglieri comunali Sara Iannaccone, Francesco Iandolo e Amalio Santoro.