Prefettura e Università di Salerno, al via il percorso di formazione per il personale dell’Amministrazione civile

Sottoscritto dal Prefetto di Avellino, Franca Fico, e dal professor Antonio Tucci, Direttore vicario del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, l’accordo quadro che avvia un programma formativo destinato ai dipendenti dell’Amministrazione civile della Prefettura e della Questura di Avellino. L’intesa punta a favorire l’aggiornamento professionale attraverso il contributo scientifico e didattico dell’Ateneo salernitano, con approfondimenti su materie di particolare interesse per l’attività degli uffici del Ministero dell’Interno per favorire un servizio sempre più rispondente alle esigenze del cittadino.

Le attività sono iniziate questa mattina in Prefettura con una lezione dal titolo «Intelligenza Artificiale: Mito e Realtà», tenuta dal professor Mario Vento, docente di Intelligenza Artificiale dal 1990, delegato all’ICT e alla Transizione Digitale dell’Università di Salerno e inserito tra i Top 2% Scientist nella classifica della Stanford University. L’intervento ha affrontato le potenzialità delle nuove tecnologie, le possibili applicazioni e le questioni connesse al loro utilizzo, con particolare attenzione alle prospettive offerte dall’intelligenza artificiale anche nell’ambito della pubblica amministrazione. Il calendario prevede complessivamente 24 ore di formazione, articolate in cinque aree tematiche: contratti pubblici e procurement digitale; intelligenza artificiale nella gestione prefettizia; legge n. 20 del 1994, controlli della Corte dei conti e tutela del dipendente; trasparenza, integrità e prevenzione dei rischi; privacy, cybersicurezza e gestione dei flussi documentali della Prefettura.

Il percorso proseguirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento di docenti universitari e professionalità della Prefettura, secondo il programma concordato tra le due istituzioni.

Il coordinamento scientifico è affidato alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Salerno. Referente scientifico è il professor Francesco Fasolino, mentre per la Prefettura di Avellino il referente per la formazione è il viceprefetto vicario, dott. Onofrio Vito Padovano. L’accordo ha durata biennale e prevede lo sviluppo di ulteriori iniziative formative e di collaborazione, con l’obiettivo di consolidare le competenze del personale e favorire l’aggiornamento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative.