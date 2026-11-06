Prefettura, la prenotazione degli appuntamenti diventa digitale: dal 9 novembre estesa a tutti gli sportelli

Prosegue il percorso di digitalizzazione e semplificazione dei servizi della Prefettura di Avellino, con l’estensione del nuovo sistema di prenotazione online degli appuntamenti, attivo in via sperimentale dallo scorso 1° luglio presso l’Ufficio Patenti e l’Ufficio Cartelle Esattoriali.

A partire dal prossimo 9 novembre (con prima data utile per prenotare il 16 novembre), il servizio sarà esteso anche agli altri uffici della Prefettura aperti al pubblico, con l’obiettivo di rendere progressivamente più semplice, ordinato e accessibile il rapporto tra cittadini, imprese e Amministrazione.

In particolare, il sistema sarà disponibile per i seguenti uffici:

Area I – Polizia Amministrativa

Guardie Particolari Giurate

Trasporto fuochi d’artificio

Rilascio e rinnovo porto d’armi

Ricorsi gerarchici

Divieti di detenzione armi

Area III

Ufficio Patenti

Ufficio Sequestri

Verbali Codice della Strada

Cartelle Esattoriali

Assegni e Sanzioni Covid

Depenalizzazione diversa dal Codice della Strada

Area IV

Ufficio Legalizzazioni e Apostille

Servizi Finanziari

La nuova modalità di prenotazione consentirà agli utenti di scegliere il servizio di interesse, individuare la data e l’orario disponibili e ricevere la conferma dell’appuntamento, con la possibilità, ove previsto, di modificare o annullare la prenotazione.

Il nuovo sistema è finalizzato a migliorare la gestione degli accessi agli uffici, ridurre i tempi di attesa e consentire agli utenti di programmare con maggiore facilità il proprio rapporto con gli sportelli della Prefettura.

Nella prima fase, il sistema di prenotazione online potrà essere utilizzato in alternativa alle modalità di prenotazione già in uso, così da consentire agli utenti di familiarizzare con il nuovo servizio e all’Amministrazione di accompagnarne l’avvio.

A decorrere dal 2 gennaio 2027, il sistema entrerà invece a regime e la prenotazione online costituirà l’unica modalità di prenotazione degli appuntamenti per gli uffici interessati dal servizio.

Per effettuare una prenotazione sarà sufficiente accedere alla piattaforma attraverso il portale della Prefettura, sezione appuntamenti, all’indirizzo https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/avellino, selezionare il