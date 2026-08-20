“Precipitevolissimevolmente”, ad Atripalda la scena sospesa di Puck Teatré per dar voce alla fragilità umana

Una storia che si apre su una terrazza di un palazzo di periferia: proprio lì, quattro persone pur non conoscendosi, non aspettandosi, non cercandosi l’un l’altra, si ritrovano. Lì, sull’orlo del precipizio nello stesso istante, per compiere un gesto estremo; è un patto, un caso o una resa?



Su questo impianto narrativo sospeso si innesta “Precipitevolissimevolmente”, lo spettacolo teatrale tragicomico firmato Puck Teatré, che porta in scena un tema quanto mai attuale: la fragilità umana. Evidente, dunque, la vocazione civile e sociale dell’opera, data dall’intento di illuminare ciò che spesso resta ai margini, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sulla sofferenza psicologica e, nello specifico, sul tema della prevenzione del suicidio.

La rappresentazione, in programma domenica 23 agosto 2026 alle ore 20:30, nella cornice dell’Anfiteatro della Villa Comunale Don Giuseppe Diana (Piazza Sparavigna, 16 – Atripalda, AV), è consigliata a un pubblico ampio, a partire dai 14 anni. L’ingresso è gratuito e non prevede prenotazione.

Come anticipato dal cast – composto da Christian Ciano, Martha Festa, Mariachiara Giordano, Alberto Tortora, con la regia di Jessica Anna Festa – il linguaggio dei personaggi sarà colorito e non esattamente politically correct: una scelta narrativa che, a parere di chi scrive, accentua la “verità delle emozioni”, senza filtri né retorica.

Oltre al patrocinio del Comune di Atripalda, ad aver contribuito alla concretizzazione dell’evento vi sono state diverse realtà territoriali, tra le quali le Acli di Avellino, La Filantropia, Albc Immobiliare, bar solidale Angela Social Caffè e APS Enzo Aprea.

L’anteprima dello spettacolo, inoltre, è stata presentata lo scorso 28 luglio 2026 presso l’Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito di “UMANI – Festival dell’inclusione e delle differenze”, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASL di Avellino.