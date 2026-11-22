PRATOLA SERRA- Rallentamenti al bivio della Fma di Pratola Serra, dove pochi minuti fa si è registrato un incidente che ha coinvolto due veicoli, un Suv e una Fiat Panda. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Due feriti sono stati trasportati dal 118 al pronto soccorso del Moscati