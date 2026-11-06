Prata, il processo per l’omicidio Manzo: siamo sereni, nostri assistiti estranei alle accuse

AVELLINO- Serenità nell’affrontare un processo in Corte di Assise per i reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Quella espressa dai legali di Alfonso Russo e Loredana Scannelli, che insieme a Romina Manzo (a giudizio solo per favoreggiamento) dovranno comparire il prossimo 17 febbraio davanti ai giudici della Corte di Assise di Avellino. Le reazioni alla lettura dell’ordinanza che dispone il giudizio da parte del Gup Giulio Argenio confermano questa linea da parte delle difese dei tre imputati.

LA DIFESA DI SCANNELLI: SIAMO SERENI, CONVINTI DELL’INNOCENZA DELLA NOSTRA ASSISTITA

Alla lettura dell’ordinanza di rinvio a giudizio era presente per lo studio legale Iorio, che difende l’ imputata Loredana Scannelli, l’avvocato Chiara Santaniello:

«Oggi sono qui per difendere la nostra assistita Loredana Scannelli. Noi siamo sereni per questo processo, lo affrontiamo con serenità perché siamo convinti della sua innocenza. Non siamo d’accordo ma accettiamo la decisione del giudice».

LA DIFESA DI RUSSO: AL MOMENTO DELLA SCOMPARSA ERA DA UN’ALTRA PARTE

L’avvocato Dario Cierzo, che difende Alfonso Russo insieme all’avvocato Palmira Nigro ha ribadito, come gia’ fatto in sede di discussione davanti al Gup che : «Gli atti non possono certo cambiare in dibattimento. Pertanto, gli orari a cui faccio sempre riferimento, ogni volta che parlo di questo procedimento, resteranno quelli. Quando scompare Manzo, Russo si trova da tutt’altra parte. Quindi siamo tranquilli e affronteremo il processo con serenità.».

LA DIFESA DI ROMINA MANZO: PRONTI AL PROCESSO, AUSPICAVAMO DECISIONE DIVERSA

L’auspicio di un esito diverso invece nelle parole dell’avvocato Federica Renna, difensore di Romina Manzo: «Come legali di Romina Manzo auspicavamo un esito differente, però siamo preparati, eravamo preparati a questa eventualità e siamo anche pronti per questo processo. Riteniamo, infatti, che molte cose vadano definite e chiarite, e questo accadrà, appunto, in un processo con tutte le garanzie del caso.».

LA PARTE CIVILE, L’AVVOCATO NAPOLILLO: POCO DA ESSERE FELICI, MA LA DECISIONE CONFERMA ATTI SUFFICIENTI AL PROCESSO

L’avvocato Ennio Napolillo, legale di parte civile per Francesco Manzo, figlio di Mimi’ ha rappresentato che “Non c’è da essere felici del fatto che ci sia un processo, ma sicuramente è la conferma che, per la seconda volta, un magistrato chiamato a giudicare su questo procedimento decide che si debba andare avanti. Questo è significativo: vuol dire che qualcosa c’è, al di là di quello che ognuno di noi pensa. Gli atti, evidentemente, sono stati ritenuti sufficienti per celebrare un processo in Corte d’Assise per omicidio. Aspetteremo poi l’esito del giudizio.»