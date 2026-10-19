Ponte onora il suo eroe: l’Appuntato Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile

Nella mattinata odierna, a Ponte, si è tenuta la cerimonia di commemorazione del 56° anniversario della morte dell’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Vittorio Vaccarella, Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria”. Nato a Ponte nel 1930, l’Appuntato Vaccarella, in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Gavi Ligure (AL), perse la vita il 19 ottobre 1970 nel corso di un conflitto a fuoco con alcuni malviventi. Il gesto eroico gli valse il conferimento, da parte del Presidente della Repubblica, della Medaglia d’Oro al Valor Civile “alla memoria” con la seguente motivazione:

“Portatosi coraggiosamente, con l’unico commilitone disponibile, in una località, in cui era stata segnalata la presenza di alcuni pericolosi malviventi e sorpresone uno, lo affrontava animosamente, riuscendo a immobilizzarlo. Mentre era intento a tradurre in caserma il malfattore, fatto segno a colpi di arma da fuoco da parte di altri due banditi, sbucati improvvisamente da un vicino vigneto, non esitava, con sereno sprezzo del pericolo, a far fronte all’improvvisa, gravissima minaccia, ma veniva colpito a morte, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di dedizione al dovere e di ardimento. Gavi Ligure (Alessandria), 19 ottobre 1970.”

La commemorazione ha avuto inizio alle ore 09:00, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte, dove si è tenuta la premiazione della terza edizione della borsa di studio “Vittorio Vaccarella”, istituita in memoria del Caduto e riservata agli alunni della scuola primaria e secondaria, nel corso della quale sono stati premiati cinque ragazzi autori di un elaborato dal titolo “Insieme per la legalità…si vince”. Questo gesto simbolico si propone di promuovere tra i più giovani i valori di legalità e giustizia che l’Appuntato Vaccarella ha incarnato con il suo sacrificio.

La cerimonia è proseguita presso la Chiesa di Santa Generosa dove è stata celebrata la Santa Messa officiata dal parroco Don Ionut Pirtac, a cui hanno preso parte i figli del decorato, le Autorità civili e miliari, nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

Al termine della funzione religiosa, le Autorità si sono recate al cimitero di Ponte, dove il Sindaco Antonello Caporaso e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Colonnello Marco Keten, unitamente ai familiari del Decorato, hanno deposto una corona di fiori sulla tomba dell’Appuntato Vaccarella, cui è seguita l’esecuzione del “silenzio d’ordinanza” in onore dei caduti a cura del trombettiere del 10° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli.

La comunità di Ponte, unita nel ricordo del suo illustre concittadino, ha rinnovato con solennità l’impegno a tenere vivi gli ideali di coraggio e dedizione al servizio dello Stato che Vittorio Vaccarella ha rappresentato.