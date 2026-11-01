Polo logistico di Arcella, Tropeano: «Dalla diretta del sindaco Aquino nessuna risposta alle nostre domande. Ho presentato un esposto alla Procura di Avellino»

Si riporta la nota a firma di Valentino Tropeano, Consigliere comunale di Montefredane Capogruppo di Alternativa Democratica:

A seguito della diretta del 31 ottobre del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, ritengo necessario intervenire pubblicamente sulla vicenda della compravendita dei terreni in località Arcella, interessati dalla realizzazione di un insediamento industriale. Insieme ai consiglieri comunali Pellegrino Mazzarotti, Antonio Mauriello, Antonio D’Ambrosio e Andrea

Troncone, ho sollevato una serie di questioni precise, chiedendo chiarimenti sulle operazioni di compravendita e sulla gestione amministrativa della vicenda. Dalla diretta del sindaco, tuttavia, non ritengo siano emerse risposte agli interrogativi che abbiamo posto. Mi sarei aspettato che il sindaco cogliesse quell’occasione per affrontare pubblicamente la questione, fornendo spiegazioni documentate e comunicando la data di convocazione del Consiglio comunale straordinario richiesto dai cinque consiglieri. Invece, gran parte dell’intervento è stato dedicato all’illustrazione di opere pubbliche e iniziative amministrative, molte delle quali, a mio avviso, riconducibili alla programmazione e alle attività della precedente Amministrazione. Il sindaco è certamente libero di illustrare la propria visione del paese. Ritengo, però, che questo non possa sostituire le risposte su una vicenda specifica che merita chiarezza e trasparenza. Al centro delle questioni sollevate vi è la compravendita di un terreno di circa 9.700 metri quadrati, per un importo indicato di 210.000 euro, che, secondo gli elementi riportati nell’esposto sarebbe appartenuto a un familiare stretto del sindaco Ciro Aquino. In assenza dei chiarimenti richiesti, ho ritenuto necessario, mio malgrado, sottoporre la vicenda all’attenzione delle autorità competenti, presentando un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. Con tale iniziativa ho segnalato alcune circostanze relative alla compravendita dei terreni, chiedendo che i fatti rappresentati vengano valutati e che siano eventualmente svolti gli accertamenti ritenuti opportuni. Non intendo anticipare giudizi né attribuire responsabilità a nessuno. La presentazione di un esposto non equivale all’accertamento di un illecito: ogni eventuale valutazione di carattere giudiziario spetta esclusivamente agli organi competenti. La mia iniziativa nasce dall’esigenza di ottenere chiarezza su una vicenda che considero di rilevante interesse pubblico. Resta inoltre senza risposta, per quanto mi risulta, la richiesta di conoscere la data di convocazione del Consiglio comunale straordinario, avanzata insieme agli altri quattro consiglieri. Ritengo che il Consiglio comunale sia la sede istituzionale appropriata per affrontare pubblicamente la questione, esaminare la documentazione disponibile e consentire ai cittadini e a tutti i rappresentanti eletti di esercitare pienamente le proprie prerogative. Continuerò pertanto a chiedere risposte documentate sulle questioni sollevate; non intendo assolutamente rispondere alle tante offese rivolte al sottoscritto ed ai miei familiari. Attendo una comunicazione sulla convocazione del Consiglio straordinario, altrimenti, per sarà investito s.e. il Prefetto di Avellino. I cittadini di Montefredane hanno diritto sapere cosa sta succedendo nell’attività amministrativa e quali sono le ricadute che riguardano il proprio territorio.