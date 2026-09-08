Polizia di Stato, nuovi incarichi per i funzionari della Questura di Avellino

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha disposto, con decorrenza 8 settembre 2026, i seguenti movimenti di funzionari della Polizia di Stato destinati a nuovi incarichi presso la Questura di Avellino e i Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia.

Il Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Vincenzo Sullo, già dirigente della D.I.G.O.S. della Questura di Avellino, assumerà la direzione dell’Ufficio del Personale della Questura.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Luca Attanasio, proveniente dalla D.I.G.O.S. della Questura di Crotone, è stato trasferito presso la Questura di Avellino, dove assumerà la direzione della D.I.G.O.S.

Il Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Elio Iannuzzi, già dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, assumerà la direzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Gianmarco Galdo, già dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, assumerà la direzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro.

Il Commissario Capo Dott. Salvatore D’Elia, proveniente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pisticci (MT), assumerà la direzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi.

Il Questore della Provincia di Avellino, Dott. Pasquale Picone, ha accolto i dirigenti destinati ai nuovi incarichi, formulando loro i migliori auguri di buon lavoro.

Nel rivolgere un particolare auspicio per il nuovo percorso professionale, il Questore ha sottolineato l’importanza di proseguire nell’attività quotidiana con il massimo impegno, favorendo una sempre più stretta sinergia con le altre Forze dell’Ordine e consolidando il rapporto di vicinanza e collaborazione con le comunità locali, nell’ottica di garantire efficacia e tempestività nell’azione di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità.