PNRR in Irpinia, vertice in Prefettura: progetti verso la chiusura e monitoraggio sul portale ReGiS

Conclusa la fase attuativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in relazione alla scadenza del 31 agosto 2026, prosegue l’attività della Prefettura a supporto degli enti locali e degli altri soggetti attuatori del territorio provinciale, con particolare attenzione agli adempimenti di monitoraggio, verifica e rendicontazione degli interventi.

L’attività si concentra ora sul consolidamento del quadro conclusivo dei progetti e sull’accompagnamento delle amministrazioni nelle procedure di chiusura, attraverso un costante raccordo con le amministrazioni centrali titolari delle misure, nel rispetto delle rispettive competenze e delle indicazioni operative da queste impartite.

In tale contesto si è tenuta oggi una riunione del Presidio Territoriale (organismo composto da Prefettura e Ragioneria Territoriale dello Stato) con la partecipazione dei funzionari del Ministero della Cultura per una discussione e confronto sui progetti finanziati da quella Unità di Missione. Si è fatto il punto della situazione sull’aggiornamento e la completezza delle informazioni presenti nel sistema ReGiS – il portale dedicato alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti finanziati dal PNRR – nonché sulla ricognizione degli adempimenti ancora da perfezionare.

Nell’occasione si è preso atto che quasi tutti gli enti della provincia di Avellino attuatori di progetti PNRR finanziati dal Ministero della Cultura hanno conseguito i target assegnati contribuendo pertanto a raggiungere quelli relativi a livello nazionale. Sono emersi tuttavia alcuni aspetti tecnici da risolvere per i quali la Prefettura ha già avviato interlocuzioni con i soggetti interessati per dare impulso alla loro definizione. Il confronto con i vari ministeri interessati da progetti PNRR nella nostra provincia proseguirà nei prossimi giorni al fine di conoscere ogni eventuale ulteriore aspetto critico.