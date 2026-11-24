Si è svolto oggi, 24 novembre, il PMI DAY 2026, Giornata Nazionale della Piccola e Media Industria promossa ad Avellino dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino.

L’iniziativa ha coinvolto circa 250 studenti degli istituti superiori della provincia, che, grazie alla disponibilità delle imprese associate, hanno avuto l’opportunità di visitare gli stabilimenti industriali irpini, conoscere da vicino i processi produttivi e comprendere l’organizzazione delle aziende. Attraverso visite guidate, dimostrazioni e simulazioni, i ragazzi hanno potuto osservare il funzionamento di macchinari, attrezzature e impianti, scoprendo come le materie prime vengono trasformate in prodotti finiti e semilavorati. Hanno inoltre incontrato imprenditori e referenti aziendali, approfondendo le attività dei diversi settori, dalla produzione alla logistica, dagli approvvigionamenti alla contabilità e al magazzino. Particolarmente interessante è stata la visita ai laboratori tecnologici dell’ITS Antonio Bruno.

La giornata ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Guido Dorso, dell’Istituto Luigi Amabile, del Liceo Scientifico Mancini, del Liceo Publio Virgilio Marone, dell’Istituto Rinaldo D’Aquino di Montella, dell’Istituto De Sanctis di Lacedonia, dell’ISIS De Sanctis-D’Agostino-Amatucci, dell’Istituto Aeclanum di Mirabella e dell’Istituto San Tommaso d’Aquino di Grottaminarda.

Il tema dell’edizione 2026 è “Crescere”, un concetto che per i giovani significa costruire la propria identità, riconoscere attitudini e capacità e compiere scelte consapevoli per il futuro. Il PMI DAY ha rappresentato un’importante occasione di orientamento e confronto, resa possibile grazie alle imprese che hanno aperto le proprie porte agli studenti: Cellublok Srl, HTT Srl, OMI Srl, F.lli Vitale, Cantine Donnachiara, Generazione Vincente, Warian, Tecnologica, Tiger Consulting, FinFer, Imbal Center, DG3 Dolciaria, Essequadro Eyewear e BCC Banca di Credito Cooperativo Capaccio Paestum.

La manifestazione ha previsto anche un momento di confronto presso la sede di Confindustria Avellino, con la partecipazione dei referenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale, del Presidente di Confindustria Avellino Angelo Petitto, del Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Avellino Mike Taurasi, di una folta rappresentanza di studenti e di Bruno Scuotto, referente della Cabina di Regia ITS Academy della Regione Campania. In questa occasione è stato presentato “Making Tomorrow”, un programma di collaborazione in rete tra sette ITS Academy, rappresentativi di cinque aree tecnologiche strategiche.

L’incontro in Confindustria, arricchito dalle immagini in diretta delle visite aziendali, ha ribadito l’importanza di orientare le scelte formative dei giovani verso percorsi coerenti con le proprie aspirazioni e con i fabbisogni di competenze delle imprese industriali.

Nei prossimi mesi le scuole saranno nuovamente coinvolte nella seconda edizione del progetto “IO COMPRENSIVO”, volto a promuovere una maggiore conoscenza del tessuto imprenditoriale e dell’offerta formativa post-diploma, con particolare attenzione al sistema ITS.

Le visite aziendali del PMI DAY hanno rappresentato un naturale complemento a questo percorso di orientamento.