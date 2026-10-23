Pizza con gli studenti: “Quando protestano hanno sempre ragione”

Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha scelto di stare fisicamente al fianco dei giovani, partecipando all’assemblea degli studenti che oggi ha animato Piazza Libertà. “In genere, quando gli studenti protestano, hanno sempre ragione, quindi è importante essere loro vicini”, ha esordito il primo cittadino, sottolineando come oggi le motivazioni per scendere in piazza siano più che fondate. “C’è un taglio costante alle risorse destinate alla scuola e all’istruzione, mentre aumentano gli stanziamenti per gli armamenti. Da questo punto di vista, credo che la loro manifestazione sia più che giusta e che la loro protesta vada assolutamente sostenuta”. Pizza ha lanciato un appello per una netta inversione di tendenza, auspicando che si torni a investire nell’istruzione pubblica, “che rappresenta invece il futuro della nostra nazione”.

Inoltre, interpellato sulla sua posizione riguardo ai blocchi, ora rimossi, dei tir al casello di Avellino Est, il sindaco ha mantenuto una linea equilibrata. “Ho manifestato solidarietà, ma anche queste proteste devono svolgersi in modo da non danneggiare l’intera comunità”, ha chiarito. Per Pizza, esiste un limite sia alle modalità sia alla durata delle mobilitazioni: “Quando si prolungano e finiscono per ripercuotersi pesantemente sulla collettività, rischiano di perdere il senso iniziale di una protesta che nasce giusta. Su questo bisogna trovare la giusta misura e rispettare anche chi non vuole partecipare”.

Sul fronte pratico, il sindaco ha fornito un aggiornamento sulla situazione in città, confermando che le criticità legate alla carenza di carburante stanno lentamente rientrando. “Questa mattina sono riprese anche le consegne ai supermercati”, ha fatto sapere la fascia tricolore, affrontando poi il nodo rifiuti: “Lo STIR è rimasto chiuso perché la società Irpiniambiente era rimasta senza carburante. Ci auguriamo che la situazione possa sbloccarsi definitivamente nel corso della giornata”. Secondo le stime del Comune, serviranno almeno un paio di giorni per tornare a pieno regime, ma i segnali sono incoraggianti: il carburante ha ricominciato a fluire nelle stazioni di servizio e si prevede che, da questo momento in poi, la vita cittadina possa tornare gradualmente alla normalità.