Pietrastornina tra tradizione e devozione per il patrono San Biagio Vescovo e Martire

Domenica 23 Agosto alle ore 18.30 è stata celebrata la Santa Messa Solenne da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Michele Autuoro Arcivescovo Metropolita di Benevento, concelebrata dal Parroco Don Giovanni Panichella e i confratelli sacerdoti Don Michele Sbordone, Don Michele di Elia, Don Francesco Marotta e Don Francesco Russo.

Ai Solenni Festeggiamenti erano presenti il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco Dott. Amato Rizzo con l’Amministrazione Comunale di Pietrastornina, il Presidente dell’ Aci Dott. Antonio Coppola, il Comandante dei Carabinieri e tanti fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi.

L’Arcivescovo nell’omelia ha invitato a rifletterci e interrogarci interiormente chi è Gesù nella nostra vita e la nostra vita ha significato nella sua persona.

Al termine della Santa Messa si è svolta la processione della Sacra Immagine di San Biagio accompagnata dalla banda musicale di Altavilla Irpina.

La festa è stata introdotta dal triduo predicato dal parroco don Giovanni Panichella e dai sacerdoti don Massimo Borreca e Don Ezio Rotondi.

Una tradizione e una devozione molto profonda nella comunità di Pietrastornina al Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire, la festa si svolge in due momenti nell’anno, il giorno 3 febbraio ricorrenza liturgica e nella quarta domenica di Agosto, tradizione secolare per la presenza di numerosi cittadini provenienti da altri territori e città d’Italia e emigranti che vivono lontano.

Non sono mancati i ringraziamenti di Don Giovanni all’Arcivescovo di Benevento, ai sacerdoti, ai diaconi, alle autorità civili e militari e all’intera comunità di Pietrastornina per la corposa partecipazione.