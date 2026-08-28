Pietrastornina tra tradizione e devozione per il patrono San Biagio Vescovo e Martire

Ai Solenni Festeggiamenti erano presenti il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco Dott. Amato Rizzo con l’Amministrazione Comunale di Pietrastornina, il Presidente dell’ Aci Dott. Antonio Coppola, il Comandante dei Carabinieri e tanti fedeli provenienti anche dai paesi limitrofi.
Una tradizione e una devozione molto profonda nella comunità di Pietrastornina al Santo Patrono San Biagio Vescovo e Martire, la festa si svolge in due momenti nell’anno, il giorno 3 febbraio ricorrenza liturgica e nella quarta domenica di Agosto, tradizione secolare per la presenza di numerosi cittadini provenienti da altri territori e città d’Italia e emigranti che vivono lontano.
Non sono mancati i ringraziamenti di Don Giovanni all’Arcivescovo di Benevento, ai sacerdoti, ai diaconi, alle autorità civili e militari e all’intera comunità di Pietrastornina per la corposa partecipazione.