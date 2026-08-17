Pietrastornina, il ministro Piantedosi dona il sangue e dà l’esempio

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è seduto sulla poltrona delle donazioni e ha donato il sangue, trasformando un gesto semplice in un esempio potente per l’intera comunità. È il cuore della raccolta straordinaria di sangue organizzata a Pietrastornina da DonatoriNati, l’associazione donatori volontari della Polizia di Stato, in sinergia con il Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, presieduto proprio dal titolare del Viminale.
L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione della comunità locale, confermandosi come un momento di forte condivisione civile. “Queste iniziative danno la possibilità di confrontarsi su temi importanti e soprattutto di dare un esempio ai giovani, affinché diventino parte attiva di un progetto di crescita e sviluppo delle nostre comunità, che non può non passare dal senso civico e dal rispetto della legalità”, afferma il presidente di DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli.
Un evento che sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato per diffondere la cultura del dono, partendo proprio dall’esempio di chi le istituzioni le rappresenta ai massimi livelli. “Donare il sangue è mettere insieme tre valori fondamentali: sicurezza, legalità e generosità, affinché le future generazioni, seguendo l’esempio delle istituzioni, facciano proprio l’appello alla donazione di sangue, perché chi dona sangue dona vita”, conclude il presidente nazionale di DonatoriNati, Claudio Saltari.