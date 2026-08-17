Pietrastornina, il ministro Piantedosi dona il sangue e dà l’esempio

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è seduto sulla poltrona delle donazioni e ha donato il sangue, trasformando un gesto semplice in un esempio potente per l’intera comunità. È il cuore della raccolta straordinaria di sangue organizzata a Pietrastornina da DonatoriNati, l’associazione donatori volontari della Polizia di Stato, in sinergia con il Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, presieduto proprio dal titolare del Viminale.

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L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione della comunità locale, confermandosi come un momento di forte condivisione civile. “Queste iniziative danno la possibilità di confrontarsi su temi importanti e soprattutto di dare un esempio ai giovani, affinché diventino parte attiva di un progetto di crescita e sviluppo delle nostre comunità, che non può non passare dal senso civico e dal rispetto della legalità”, afferma il presidente di DonatoriNati Campania, Tommaso Delli Paoli.

Un evento che sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni e mondo del volontariato per diffondere la cultura del dono, partendo proprio dall’esempio di chi le istituzioni le rappresenta ai massimi livelli. “Donare il sangue è mettere insieme tre valori fondamentali: sicurezza, legalità e generosità, affinché le future generazioni, seguendo l’esempio delle istituzioni, facciano proprio l’appello alla donazione di sangue, perché chi dona sangue dona vita”, conclude il presidente nazionale di DonatoriNati, Claudio Saltari.