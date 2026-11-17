Si terrà domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 9:30, presso l’Ex Chiesa del Carmine, la presentazione della quarta edizione del progetto PiediBUS Avellino, relativa all’anno scolastico 2026/27. Nel pomeriggio della stessa giornata è prevista la partenza ufficiale del servizio.

Il PiediBUS è un “autobus” che va a piedi: un progetto di mobilità sostenibile che accompagna bambini e bambine a scuola camminando, in gruppo e in sicurezza. Nato per ridurre traffico e inquinamento in città, offre un’alternativa sicura, divertente e sostenibile all’auto e promuove autonomia, socialità e rispetto per l’ambiente.

Il progetto, promosso e finanziato per il quarto anno dall’Ufficio Mobilità del Comune di Avellino, è attuato da Legambiente Avellino – Alveare APS e Pro Loco Avellino APS. Nel corso dell’incontro saranno illustrati gli obiettivi dell’edizione 2026/27, le novità, i percorsi e le modalità di partecipazione per scuole, famiglie e volontari.

Come funziona. Bambini e bambine attendono il PiediBUS alle fermate dei percorsi stabiliti, sul modello del trasporto pubblico locale, agli orari previsti. A ogni PiediBUS partecipano almeno due alunni e due o più accompagnatori: i volontari sono riconoscibili dalla pettorina catarifrangente e svolgono i ruoli di aprifila e chiudifila. Le linee sono quattro: arancione, fucsia, gialla e verde, e il servizio è garantito all’andata e al ritorno, anche in caso di pioggia.

Due le novità principali di questa edizione. La prima è l’abbinamento al progetto NutriAMO il Futuro dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione del CNR (ISA-CNR), che promuove un’alimentazione sana e sostenibile coinvolgendo bambini, famiglie e scuola attraverso attività educative, laboratori e giochi. Il cammino verso la scuola diventa così anche l’occasione per scoprire come le scelte quotidiane incidano su salute, benessere e sostenibilità. A guidare bambini e genitori lungo il percorso sarà Lupo, la mascotte del progetto, con delle tappe dedicate a colazione, acqua, gusto, movimento e sonno, ciascuna con consigli, idee da condividere in famiglia e piccole sfide da provare ogni giorno. I materiali educativi sono disponibili online sul sito dell’ISA-CNR.

La seconda novità riguarda il Convitto Nazionale P. Colletta, dove il PiediBUS si consolida con il servizio di andata e ritorno sulla linea arancione. Lo scorso anno la linea era attiva solo all’andata e il Convitto aveva avviato il servizio in una fase successiva, rispetto alla scuola primaria dell’I.C. Regina Margherita che invece era partita in modo completo sin dall’inizio.