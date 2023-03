Picchiato senza motivo da tre ragazzi alla vecchia fermata dei bus

Grottaminarda- Era in macchina per i fatti suoi alla vecchia fermata dei bus in piazzale San Pio; una domenica pomeriggio tranquilla fino ad allora, quando il giovane, 19 anni di San Sossio Baronia, è stato affiancato da un’altra auto. Neanche il tempo di realizzare chi fossero e cosa potessero volere da lui, il 19enne ha visto tre ragazzi scendere velocemente dall’auto e infilarsi nella sua. Lo hanno picchiato e sono andati via.

Malconcio e con un occhio tumefatto si è fermato in un locale poco distante per chiedere del ghiaccio. È stato subito soccorso dai gestori e da due donne che lo hanno accompagnato in guardia medica per farsi visitare. L’accaduto é stato segnalato alla locale stazione dei carabinieri. Non è escluso che il ragazzo nella giornata di oggi possa sporgere denuncia verso ignoti.

Il giovane non riesce a darsi una spiegazione per quell’aggressione gratuita se non che i tre abbiano sbagliato persona. Non è stato derubato, non aveva dato fastidio a nessuno, non si trova coinvolto in particolari situazioni.

Altra ipotesi è che i tre abbiano messo in atto un folle gioco per “combattere” la noia o per rispondere a qualche assurda “challenge” di quelle che ogni tanto compaiono sui social.

Piazzale San Pio è un punto di ritrovo per i giovani che usano sostare in macchina per chiacchierare. Da sottolineare che i fatti sono successi nel tardo pomeriggio, quindi c’era ancora la luce del sole.