La Piazza Schierarsi di Avellino esprime vicinanza ad Alessandro Di Battista

La Piazza Schierarsi di Avellino sta vivendo in queste ore con profonda apprensione le notizie relative alle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, Vicepresidente nazionale dell’Associazione Schierarsi, ricoverato in queste ore a Cuba a seguito di un improvviso malore.

Le notizie che stanno giungendo sono ancora frammentarie e, proprio per questo, si ritiene doveroso mantenere la massima prudenza e il più assoluto rispetto per Alessandro e per la sua famiglia.

“In questo momento non ci interessano indiscrezioni o ricostruzioni. Ci interessa Alessandro. Stiamo tutti pregando e sperando affinché possa riprendersi nel più breve tempo possibile. Per noi Alessandro non è soltanto un leader e un punto di riferimento dell’Associazione Schierarsi. Per il referente territoriale di Avellino, Avv. Massimo Passaro, Alessandro è prima di tutto un amico. Ed è proprio per questo che una notizia così improvvisa colpisce ancora più profondamente e lascia sgomenti. La Piazza Schierarsi di Avellino continuerà ad essere presente, oggi più che mai, al fianco di Alessandro, della sua famiglia e di tutti gli amici dell’Associazione Schierarsi. In queste ore difficili vogliamo far arrivare da Avellino tutta la nostra vicinanza, il nostro affetto e la nostra speranza. Forza Alessandro. Siamo tutti con te e ti aspettiamo presto.”

Piazza Schierarsi – Avellino

Il Referente territoriale Avv. Massimo Passaro