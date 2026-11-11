Piazza a Craxi a Solofra, il Movimento ribadisce il no: ma non siamo contro la storia del socialismo

SOLOFRA- “Ribadiamo con forza la nostra ferma contrarietà all’intitolazione di una strada a BettinoCraxi decisa dal Comune di Solofra”. E’ quello che hanno messo nero su bianco in una nuova nota i rappresentanti del Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle di Solofra. “Contestiamo questo tentativo perché la memoria pubblica di una comunità si costruisce sugli esempi di integrità e di servizio al paese e non sull’assoluzione postuma di chi è stato condannato per aver impoverito le istituzioni. Questa scelta è totalmente incompatibile con i nostri valori di trasparenza legalità e rispetto dei poteri costituzionali come la magistratura a cui Craxi ha scelto di non sottoporsi”. Si tratta infatti di valori e di iniziative che fanno parte del Dna del Movimento: “Non facciamo passi indietro su quanto costruito in questi anni, abbiamo lottato per riforme storiche come la Spazzacorrotti, ci siamo opposti con decisione all’abolizione dell’abuso d’ufficio e combattiamo ogni narrazione che vuole la magistratura sottoposta alla politica”. Ma una precisazione non manca: “Questa nostra battaglia non è una critica al Partito Socialista né ai suoi nobili valori storici, come qualcuno, in maniera strumentale e faziosa vuole far intendere.Rivendichiamo con orgoglio principi che siamo certi appartengano a tutte le forze progressiste e che tengono unita la nostra coalizione di cui anche il Partito Socialista fa parte. Riteniamo infatti che la grande storia socialista meriti di essere ricordata nel nostro comune attraverso l’operato di chi si è speso sul e per il nostro territorio, come i nostri concittadini e i nostri sindaci socialisti illuminati, Vincenzo Napoli e Aniello De Chiara, o attraverso figure che rappresentano l’unità nazionale come il Presidente Pertini”. E hanno rilanciato: “La figura di Craxi appartiene, invece, a quella destra liberale e a quel personalismo politico che hanno distrutto la questione morale nel nostro Paese. Come sottolineato chiaramente anche dalle dichiarazioni di Giuseppe Conte affrontare la questione morale è un dovere imprescindibile perché la Costituzione ci impone di tenere alto il prestigio delle istituzioni e di tutelare la credibilità dello Stato. Rafforziamo inoltre la nostra denuncia sul metodo utilizzato dal Comune di Solofra. Quanto accaduto risponde a ben altro tipo di dinamiche, poco politiche, anzi, molto più clientelari se non feudali. Questo modo di intendere la politica locale ad uso e consumo personale di qualcuno non ci appartiene e lo combatteremo sempre e in qualsiasi circostanza.Nella grande comunità del MoVimento 5 Stelle nessuno è marginale come sostenuto da qualcuno. Ancora meno coerente con il dibattito democratico sarebbe definirci, come volgarmente ci ha definito qualcuno.La nostra forza parte dai territori e dalla voce dei cittadini ed è proprio da qui che continueremo a difendere senza cedimenti i principi di legalità onestà e giustizia”.