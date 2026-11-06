Piantedosi in Irpinia, dai beni confiscati alla lotta per gli ex Isochimica: «Lo Stato è al fianco dei lavoratori»

Pomeriggio intenso in Irpinia per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Tre gli appuntamenti: a Monteforte Irpino l’inaugurazione della nuova sede dell’Ente Regionale Parco del Partenio, realizzata in un immobile confiscato alla criminalità organizzata; ad Avellino il confronto politico e culturale sul futuro dell’Occidente; infine, in Prefettura, l’incontro con gli ex lavoratori dell’Isochimica.

A Monteforte è stata inaugurata, in via Acqua delle Noci, la nuova sede dell’Ente Parco del Partenio, in quella che un tempo era la dimora di un appartenente a un clan mafioso. Un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, destinato ora a diventare un presidio istituzionale per la tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturalistico e la promozione turistica dell’area. In piazza Amodeo, il ritrovo delle autorità e dei partecipanti, accolti dalle note dell’inno nazionale eseguito dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Aurigemma”, guidato dalla dirigente scolastica Filomena Colella. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Fabio Siricio e il presidente dell’Ente Parco Francesco Iovino, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Il significato dell’iniziativa è stato sottolineato dallo stesso titolare del Viminale, che ha evidenziato l’importanza della restituzione alla società dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. «La cerimonia ha un significato profondo, grandissimo. Noi annettiamo molta importanza all’attività dell’Agenzia per la ridestinazione dei beni sequestrati e confiscati. Qui si compie un’opera molto significativa: non solo un bene sottratto alla criminalità organizzata viene restituito alla società, ma viene restituito con una funzione fortemente simbolica per un territorio come questo». Piantedosi ha quindi evidenziato il valore della nuova destinazione dell’immobile, che ospiterà un’istituzione chiamata a svolgere un ruolo strategico per il futuro del territorio. «Viene infatti assicurata la possibilità di dare una sede a un’istituzione importante, che ha un ruolo rilevante rispetto a un elemento fondamentale del patrimonio di questa zona: il territorio stesso e l’ambiente. Tutto questo proietta questa parte della nostra provincia verso un futuro caratterizzato da una maggiore attrattiva». Il ministro ha ringraziato il sindaco, il presidente dell’Ente Parco, l’Agenzia, il prefetto e tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo risultato. Il ministro è stato sollecitato anche sul tema della sicurezza del Parco del Partenio, in particolare rispetto alle incursioni e ai comportamenti illeciti che si registrano nelle giornate festive e nei fine settimana. Una questione che richiama la necessità di garantire una maggiore vigilanza nelle aree naturalistiche, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, per tutelare un patrimonio ambientale che rappresenta una risorsa per l’intera provincia.

Da Monteforte il ministro si è poi spostato ad Avellino, al Circolo della Stampa, per un appuntamento di carattere politico e culturale promosso da Fratelli d’Italia nell’ambito di Gymnasium, la rassegna di formazione politica e culturale organizzata dal Coordinamento provinciale del partito. Al centro dell’incontro la presentazione del libro “Occidente o niente” di Mario Sechi, giornalista e direttore dell’agenzia Dire, e una riflessione sui valori della civiltà europea, sulle sfide geopolitiche contemporanee e sul fondamentalismo. A dialogare con l’autore anche l’onorevole Sara Kelany, il consigliere regionale Ettore Zecchino, la presidente provinciale di Fratelli d’Italia Ines Fruncillo e Nicola Antonio Raduazzo, presidente provinciale di Gioventù Nazionale Avellino. Un confronto che ha affrontato il rapporto tra identità occidentale, libertà, democrazia e Stato di diritto, con uno sguardo rivolto anche alle nuove generazioni. Interpellato su come trasmettere questi valori ai giovani, Piantedosi ha richiamato la necessità di tradurli nella vita quotidiana e nell’azione delle istituzioni. «Basta vivere i valori che sono evidenziati in questo libro, i valori dell’Occidente. Si riassumono nella parola “Occidente”, ma significano valori di libertà, di democrazia, di cultura e della centralità della persona umana in qualsiasi situazione caratterizzi la vita della società». Un messaggio che, secondo il ministro, deve essere trasmesso soprattutto attraverso gli esempi e i comportamenti, affinché le nuove generazioni possano riconoscere concretamente il valore dei principi democratici.

Ultima tappa della giornata in Prefettura, dove Piantedosi è atteso dagli ex lavoratori dell’Isochimica. Sul tavolo la necessità di individuare un percorso istituzionale che possa offrire risposte alle richieste dei lavoratori. Il ministro ha assicurato il proprio impegno diretto, spiegando di aver già avviato interlocuzioni per coinvolgere i soggetti che potrebbero contribuire a trovare una soluzione. In particolare, ha annunciato di aver ottenuto la disponibilità dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a partecipare a un apposito tavolo istituzionale, che potrebbe essere convocato a Roma oppure ad Avellino. «Io li vedrò, li incontrerò e mi ci sto impegnando direttamente, creando i giusti collegamenti anche con chi, in qualche modo, può dare una mano a venire a capo di questa annosa questione», ha dichiarato Piantedosi. «Ho ottenuto la disponibilità dell’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a partecipare a un tavolo istituzionale apposito, che potrà essere istituito a Roma o qui ad Avellino». Il ministro ha quindi ribadito la vicinanza delle istituzioni agli ex operai: «Siamo al fianco di questi lavoratori per i problemi che hanno avuto e cercheremo di dare un sollievo a sofferenze che si protraggono ormai da qualche decennio».

Nel corso della giornata è stato affrontato anche il tema della viabilità della strada provinciale che conduce a Montevergine, con la prospettiva di una riapertura a breve, seppure inizialmente non completa, e la necessità di individuare percorsi alternativi. Sul tavolo c’è un progetto da circa 16 milioni di euro, per il quale occorre reperire le risorse necessarie. Anche su questo fronte Piantedosi ha assicurato attenzione, spiegando di essere al lavoro per individuare possibili finanziamenti, anche attraverso risorse che possano far capo al Ministero dell’Interno. «Sto cercando di dare una mano anche su questo fronte, nel senso di reperire le giuste risorse per fare in modo che, alla riapertura del tratto principale, ci possa essere l’occasione per lanciare dei percorsi alternativi. Ci vogliono le risorse. Viviamo in un momento in cui trovare i fondi è sempre un elemento di estrema delicatezza, ma confido di farcela anche su questo». Un impegno che, ha aggiunto, è stato condiviso anche con l’abate di Montevergine.