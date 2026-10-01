“Pet Open Day”, a Monteforte Irpino l’iniziativa dedicata al benessere degli animali domestici

Monteforte Irpino una città sempre più amica degli animali. Su iniziativa dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore alla Tutela degli Animali, Francesca De Santis – animalista convinta – Parco Loffredo, nel pieno centro del paese, accoglierà sabato 3 ottobre, dalle 11 alle 13, il “Pet Open Day”, una mattinata interamente dedicata al benessere, alla salute e alla sicurezza dei nostri amici a quattro zampe, iniziativa volta a promuovere la cultura della prevenzione e della corretta gestione degli animali domestici. Monteforte Irpino sarà dunque “invaso” per un giorno da animali domestici o di compagnia, con un ricco programma di iniziative. L’obiettivo dell’evento è promuovere la consapevolezza e il rispetto verso gli animali domestici, incoraggiando azioni che migliorino il loro benessere, dando importanza alla cura responsabile, alla salute e ai diritti degli animali d’affezione.

Tra le altre cose, sarà allestito uno stand chiamato “Angolo delle adozioni”, con mostra infografica degli animali già vaccinati, microchippati e in cerca di una casa, oggi ospitati dal canile di Luogosano “La casa di Billy” per incoraggiare l’adozione anziché l’acquisto, lottando contro il fenomeno del randagismo e dell’abbandono.

Previsto anche uno spazio informativo/divulgativo dedicato all’Ente Nazionale per la Protezione Animali. Ci saranno, inoltre, indicazioni sulle manovre di primo soccorso veterinario e consigli utili per comprendere il linguaggio di cani e gatti. Previste anche visite veterinarie di controllo gratuite e visite comportamentali gratuite per le prime 10 persone iscritte. Occorre prenotarsi via whatsapp al 331 234 4521 entro le ore 12:00 di venerdì 2 ottobre. «Sono molto soddisfatta di questa iniziativa, anche perché abbiamo riunito professionisti, momenti informativi e uno spazio dedicato ai cani in cerca di famiglia. Invito i cittadini a partecipare e a conoscere gli animali disponibili per l’adozione. Un grazie speciale all’assessore Elisabetta Iannaccone e al sindaco Fabio Siricio, che mi stanno affiancando con grande entusiasmo nella programmazione e nell’organizzazione di questa giornata, condividendo con me ogni dettaglio e ogni idea», commenta la De Santis.