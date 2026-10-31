I penalisti irpini al Congresso dell’Unione Camere Penalia Brescia

BRESCIA- Anche una delegazione della Camera Penale Irpina partecipa al Congresso Straordinario organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane in corso a Brescia. Al centro della tre giorni di lavoro organizzata presso il Teatro Grande il tema della funzione dell’avvocato e la percezione del suo ruolo all’interno della società e le modificazioni profonde che la professione sta subendo anche in conseguenza dell’applicazione delle nuove tecnologie all’interno del processo penale e alla professione forense. A rappresentare la Camera Penale Irpina ci sono il presidente Gaetano Aufiero, Luigi Petrillo, componente del direttivo della Camera Penale Irpina e componente dell’Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Costantino Sabatino, Segretario e componente del direttivo della Camera Penale Irpina, Francesco Perone, componente della Camera Penale Irpina e Simone Imparato, Coordinatore della Consulta dei Giovani Penalisti Irpini.