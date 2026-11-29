«È il tempo della responsabilità». Nando Romando, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Avellino, interviene sul tema della prevenzione delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e lancia una proposta all’amministrazione comunale: attivare immediatamente una Stazione Unica Appaltante per il capoluogo.

Romando, che si presenta anche nella veste di studioso dei flussi criminali e criminologo, richiama le recenti dichiarazioni del procuratore capo Nicola Gratteri, secondo cui bisogna prestare attenzione anche ai territori apparentemente considerati isole felici. Un monito che, secondo il consigliere, assume particolare rilevanza alla luce degli ultimi episodi criminali registrati a poca distanza da Avellino e del passato del territorio sul fronte della legalità.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla gestione delle ingenti risorse pubbliche che nei prossimi mesi saranno destinate a importanti interventi. «La criminalità organizzata si nutre prima di tutto di contratti pubblici, appalti e risorse pubbliche», sottolinea Romando, indicando tra le partite più rilevanti la rigenerazione urbana da quasi 17 milioni di euro, i progetti finanziati con il PNRR e gli eventuali fondi destinati alla ricostruzione dello stadio.

«Soldi pubblici ingenti, opportunità enormi e, paradossalmente, anche il momento in cui le infiltrazioni cercano di entrare», avverte il capogruppo dem.

Da qui la richiesta di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante, con l’obiettivo di rafforzare competenze, controlli e trasparenza nelle procedure di affidamento. Romando richiama anche il Codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 36/2023, e il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dalla normativa per gli affidamenti di lavori di importo superiore a 500mila euro.

«Non per burocrazia: per sicurezza», chiarisce. E aggiunge: «La criminalità si previene non fornendo discrezionalità di scelte agli uffici amministrativi: la discrezionalità è il varco da cui tutto entra».

La sua posizione si chiude con un appello rivolto alle amministrazioni: «Le procedure, i bandi, le qualificazioni non sono un freno allo sviluppo, sono il muro che protegge i soldi pubblici da chi vorrebbe appropriarsene».